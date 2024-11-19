Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Pernah Dibeda-bedakan Ducati, Jorge Martin Ucapkan Terima Kasih dan Rasa Syukur

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |00:11 WIB
Tak Pernah Dibeda-bedakan Ducati, Jorge Martin Ucapkan Terima Kasih dan Rasa Syukur
Jorge Martin bersyukur Ducati tak pernah membeda-bedakannya dengan Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

MONTMELO Jorge Martin merasa bersyukur kepada Ducati Corse karena tak pernah dibeda-bedakan dengan Francesco Bagnaia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh tersebut.

Martinator membuktikan kualitasnya sebagai pembalap paling konsisten musim ini. Meski hanya menang tiga kali dalam balapan utama dan tujuh kali dalam sprint, ia sukses merengkuh gelar juara MotoGP 2024 dengan koleksi 508 poin.

Jorge Martin

Pembalap asal Spanyol itu menuntaskan perjuangannya dengan finis ketiga dalam balapan utama GP Barcelona 2024, Minggu 17 November malam WIB. Meski Pecco menjadi pemenangnya, ia mengakhiri musim ini dengan keunggulan 10 poin di puncak klasemen MotoGP 2024.

Martin pun tak dapat menutupi kebahagiannya. Ia sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya selama karier balapnya sampai akhirnya mimpinya menjadi juara MotoGP bisa terwujud musim ini.

“Saya sangat bahagia, namun yang terpenting adalah untuk mereka yang telah mendukung saya dalam perjalanan ke sini. Itu yang paling berarti bagi saya karena kami melakukannya bersama,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Selasa (19/11/2024).

Gelar juara MotoGP 2024 menjadi kado perpisahan terbaik yang diberikan oleh Martin kepada Ducati. Pasalnya, tahun depan sang pembalap akan bergabung dengan Aprilia Racing, begitu juga dengan Pramac, yang hengkang menjadi tim satelit Yamaha.

Halaman:
1 2
