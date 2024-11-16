UFC 309: Panggung Balas Dendam Charles Oliveira dan Michael Chandler

UFC 309 akan jadi panggung balas dendam Charles Olveira dan Michael Chandler. Siapa yang akan berhasil melampiaskan amarah tersebut di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu 17 November 2024?

Kedua petarung tersebut membawa misi balas dendam setelah mengalami kekalahan. Oliveira kalah melawan Arman Tsarukyan di UFC 300 sedangkan Chandler takluk dari Dustin Poirier pada UFC 281.

Oliveira dianggap sebagai petarung terbaik di kelasnya. Ia mampu menorehkan catatan 34 menang dengan 10 kalah. Ada pun Do Bronx meraih 10 KO, 21 submission, dan tiga keputusan mayoritas.

Kekalahan terakhir yang diderita Oliveira ketika melawan Tsarukyan yang merupakan hasil negatif keduanya dalam tiga pertarungan terakhir. Pria asal Brasil itu sebelumnya mampu menumbangkan Chandler secara KO di UFC 262 pada 16 Mei 2021.

Performa Chandler di UFC mengalami naik turun. The Iron pernah menjadi juara tiga kali pada kelas lightweight di ajang Bellator MMA.

Chandler meyakini dirinya bisa mengalahkan Oliveira. Sebab, ia ingin kembali ke perebutan gelar juara kelas lightweight.