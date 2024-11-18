Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Francesco Bagnaia, Sudah Pasrah Gagal Pertahankan Gelar Juara ke MotoGP 2024 Usai Jatuh di Malaysia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |10:34 WIB
Kisah Francesco Bagnaia, Sudah Pasrah Gagal Pertahankan Gelar Juara ke MotoGP 2024 Usai Jatuh di Malaysia
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@pecco63)
KISAH Francesco Bagnaia menarik diulas. Sebab, dia mengaku sudah pasrah gagal pertahankan gelar juara ke MotoGP 2024 usai jatuh di Malaysia.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah menerima kekalahannya dari Jorge Martin setelah terjatuh dalam sprint race di Sirkuit Sepang, Malaysia. Menurutnya, Martin sangat tenang walau banyak finis kedua sehingga sukses menjadi juara MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

“Saya sudah menerimanya setelah balapan sprint race di Malaysia, setelah kesalahan lebih lanjut ini saya tahu bahwa akan sulit dan sulit untuk memenangkan kejuaraan. Jadi saya mencoba memenangkan tiga balapan tersisa, tapi itu tidak cukup,” kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Senin (18/11/2024).

“Jorge belajar tahun ini bahwa terkadang lebih baik tetap tenang dan finis kedua. Dia melakukan pekerjaan luar biasa dan pantas mendapatkan gelar tersebut. Saya tidak bisa berbuat lebih baik lagi,” tambahnya.

Bagnaia sendiri berhasil memenangkan balapan utama MotoGP Barcelona 2024 pada Minggu, 17 November 2024 malam WIB. Namun, hasil itu tak cukup untuk membuatnya mempertahankan gelar juara karena Martin finis di podium ketiga.

Halaman:
1 2
