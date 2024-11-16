Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Prediksi UFC 309: Jon Jones vs Stipe Miocic, Siapa Juaranya?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |09:07 WIB
Prediksi UFC 309: Jon Jones vs Stipe Miocic, Siapa Juaranya?
Jon Jones akan berhadapan dengan Stipe Miocic di UFC 309 (Foto: UFC)
A
A
A

PREDIKSI UFC 309 akan dibahas Okezone. Pertarungan ini akan mempertemukan antara Jon Jones melawan Stipe Miocic.

Duel itu akan memperebutkan sabuk juara di kelas heavyweight. Jon Jones vs Stipe Miocic dijadwalkan mentas di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu 17 November 2024 pagi WIB.

Jon Jones

Kedua petarung akan melakukan duel perdana pada 2024, setelah sekian lama absen dari perhelatan UFC. Tidak hanya sabuk juara, Jones dan Miocic akan memperebutkan siapa yang pantas menyandang status GOAT (Greatest of All Time).

Selain dari faktor usia, performa fisik dan teknik bertarung mereka merupakan bagian menarik di UFC 309 nanti. Miocic diketahui memiliki kekuatan dan kecepatan pada tanganya dan kakinya.

Selain itu, The Iron juga mahir dalam grappling baik dalam menyerang dan bertahan. Pria berusia 42 tahun itu akan mengerahkan semuanya di oktagon nanti.

Sedangkan, Jones merupakan petarung terbaik saat ini. The Bones memiliki kreativitas dan dan ketepatan dalam menyerang serta kemampuan grappling yang baik sambil mencari celah untuk melakukan submission dengan lengan dan kakinya.

Halaman:
1 2
