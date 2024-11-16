Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Ungkap Fakta Menarik Usai Pulangkan Lee Zii Jia di Perempatfinal Kumamoto Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |01:00 WIB
Jonatan Christie Ungkap Fakta Menarik Usai Pulangkan Lee Zii Jia di Perempatfinal Kumamoto Masters 2024
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
KUMAMOTO - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie secara luar biasa tampil apik hingga mampu memulangkan jagoan Malaysia, Lee Zii Jia di perempatfinal Kumamoto Masters 2024, pada Jumat 15 November 2024. Menariknya, Jonatan mengaku mengalahkan Lee Zii Jia ketika dirinya sedang dalam performa yang buruk.

Ya, Jonatan merasa tak dalam permainan terbaiknya saat melawan Lee Zii Jia. Untungnya di tengah kondisi yang kurang baik itu, Jonatan tetap berhasil menang dan lolos ke semifinal.

Pada babak perempatfinal itu, Jonatan berhasil mengalahkan Lee Zii Jia dalam pertarungan tiga gim 12-21, 21-18, dan 21-18. Kemenangan tersebut terbilang tidak mudah karena hampir sepanjang laga, Jonatan mengalami ketertinggalan.

Akan tetapi, dengan ketenangannya Jonatan berhasil bangkit secara perlahan hingga membuat aksi comeback. Terutama pada gim kedua dan ketiga, di mana Jonatan benar-benar nyaris menelan kekalahan.

Jonatan Christie (PBSI)

"Bukan permainan saya yang terbaik tapi Puji Tuhan bisa keluar dari tekanan, dari situasi sulit dan saya merasa ini sesuatu yang bagus dalam sebuah pertandingan," ungkap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (16/11/2024).

Sementara dari sisi permainan, Jonatan mengaku bermain kurang sabar pada gim pertama sehingga menelan kekalahan. Pada gim kedua dan ketiga, ia pun mencoba bermain lebih sabar dan membuahkan hasil.

Halaman: 1 2
1 2
