Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Barcelona 2024: Masih di Puncak, Jorge Martin Unggul 19 Poin dari Francesco Bagnaia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |22:04 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Barcelona 2024: Masih di Puncak, Jorge Martin Unggul 19 Poin dari Francesco Bagnaia!
Para pembalap MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Barcelona 2024 akan diulas Okezone. Jorge Martin (Pramac Ducati) pun masih di puncak klasemen. Kini, Martin unggul 19 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang mengekor di posisi kedua.

Ya, persaingan juara MotoGP 2024 makin sengit usai sprint race MotoGP Barcelona 2024 atau MotoGP Solidaritas 2024 resmi digelar. Sesi itu digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada Sabtu (16/11/2024) malam WIB.

Jorge Martin

Jorge Martin sendiri hanya bisa finis di urutan ketiga dalam balapan itu. Sementara sang rival, Bagnaia, dia keluar sebagai pemenang.

Hasil ini membuat Martin dipastikan harus menunda pesta juaranya. Martin sendiri masih ada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 saat ini. Dia total mengemas 492 poin.

Sementara itu, Bagnaia mengekor di urutan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu unggul 19 poin dari Martin saat ini.

Dengan begitu, perebutan gelar juara MotoGP 2024 masih akan berlanjut ke balapan utama MotoGP Barcelona 2024. Sesi itu akan digelar di Sirkuit Catalunya pada Minggu 17 November 2024 pukul 20.00 WIB.

Selain perebutan gelar juara, kini posisi ketiga pun diperebutkan secara ketat oleh dua pembalap. Ada Enea Bastianini (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) yang kini berpeluang mengisi posisi itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement