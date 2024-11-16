Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Barcelona 2024: Masih di Puncak, Jorge Martin Unggul 19 Poin dari Francesco Bagnaia!

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Barcelona 2024 akan diulas Okezone. Jorge Martin (Pramac Ducati) pun masih di puncak klasemen. Kini, Martin unggul 19 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang mengekor di posisi kedua.

Ya, persaingan juara MotoGP 2024 makin sengit usai sprint race MotoGP Barcelona 2024 atau MotoGP Solidaritas 2024 resmi digelar. Sesi itu digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada Sabtu (16/11/2024) malam WIB.

Jorge Martin sendiri hanya bisa finis di urutan ketiga dalam balapan itu. Sementara sang rival, Bagnaia, dia keluar sebagai pemenang.

Hasil ini membuat Martin dipastikan harus menunda pesta juaranya. Martin sendiri masih ada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 saat ini. Dia total mengemas 492 poin.

Sementara itu, Bagnaia mengekor di urutan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu unggul 19 poin dari Martin saat ini.

Dengan begitu, perebutan gelar juara MotoGP 2024 masih akan berlanjut ke balapan utama MotoGP Barcelona 2024. Sesi itu akan digelar di Sirkuit Catalunya pada Minggu 17 November 2024 pukul 20.00 WIB.

Selain perebutan gelar juara, kini posisi ketiga pun diperebutkan secara ketat oleh dua pembalap. Ada Enea Bastianini (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) yang kini berpeluang mengisi posisi itu.