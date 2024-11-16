Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Akui Sulit Kejar Jorge Martin, Francesco Bagnaia Pasrah Gagal Jadi Juara Dunia MotoGP 2024?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |00:00 WIB
Akui Sulit Kejar Jorge Martin, Francesco Bagnaia Pasrah Gagal Jadi Juara Dunia MotoGP 2024?
Francesco Bagnaia vs Jorge Martin bakal bersaing perebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BARCELONA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengakui sulit mengejar selisih 24 poin antara dirinya dengan Jorge Martin jelang seri penutup MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya, Barcelona. Meski berat dan sulit, Bagnaia namun enggan pasrah dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi juara dunia di musim ini.

Pada akhir pekan ini, Pecco -sapaan Bagnaia- akan menjalani misi besar di MotoGP Barcelona 2024. Tak seperti dua musim terakhir, kali ini dia dalam posisi untuk mengejar rivalnya agar bisa menjadi juara.

Dengan satu seri tersisa, Pecco tertinggal 24 poin dari Martinator -julukan Martin- dan dua kemenangan saja tak cukup untuknya. Sebab rider Pramac Ducati itu hanya butuh finis ketujuh dua kali dalam sprint dan balapan utama MotoGP Barcelona 2024 untuk merebut gelar juara dari tangannya.

Karena itu, Pecco pesimis bisa mengejar ketertinggalan poinnya dari Martin. Terlebih lagi rivalnya itu selalu tampil konsisten di barisan terdepan musim ini.

Francesco Bagnaia

“Misi saya jelas, saya akan pergi ke trek dan mencoba memenangkan kedua balapan. Jorge bisa melakukannya dengan lebih mudah. Dua tempat ketujuh sudah cukup baginya. Dan kenyataannya adalah: Bahkan jika Jorge melambat sedikit, dia masih akan dekat dengan podium,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Sabtu (16/11/2024).

“Ketika saya mengingat kembali GP di bulan Mei, Jorgen dan saya sangat kuat dan mengambil waktu lebih dari sepuluh detik di posisi ketiga. Jadi akan sangat sulit untuk menambah 24 poin darinya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
