Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2024: Gacor, Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Denmark

HASIL perempatfinal Kumamoto Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang tampil gacor sukses memulangkan wakil Denmark, Mia Blichfeldt.

Gregoria tampil ciamik di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (15/11/2024) siang WIB. Dia pun menang 2 gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam waktu 44 menit.

Jalannya Pertandingan

Gregoria menjalani awal laga yang tidak mudah melawan Blichfeldt. Meski di poin-poin awal sempat unggul, Gregoria malah tertinggal 7-10.

Untungnya, Gregoria cepat berbenah. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu menyamakan kedudukan 10-10 dan berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai interval, Gregoria langsung tancap gas. Tak ingin kecolongan, ia berhasil menguasai jalannya laga dan memenangi gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Gregoria mendapat perlawanan berarti dari Blichfeldt. Beberapa kali, Gregoria harus tertinggal termasuk di interval tertinggal 9-11.