Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2024: Gacor, Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Denmark

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |14:55 WIB
Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2024: Gacor, Gregoria Mariska Pulangkan Wakil Denmark
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Kumamoto Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang tampil gacor sukses memulangkan wakil Denmark, Mia Blichfeldt.

Gregoria tampil ciamik di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Jumat (15/11/2024) siang WIB. Dia pun menang 2 gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam waktu 44 menit.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria menjalani awal laga yang tidak mudah melawan Blichfeldt. Meski di poin-poin awal sempat unggul, Gregoria malah tertinggal 7-10.

Untungnya, Gregoria cepat berbenah. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu menyamakan kedudukan 10-10 dan berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai interval, Gregoria langsung tancap gas. Tak ingin kecolongan, ia berhasil menguasai jalannya laga dan memenangi gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Gregoria mendapat perlawanan berarti dari Blichfeldt. Beberapa kali, Gregoria harus tertinggal termasuk di interval tertinggal 9-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement