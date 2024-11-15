Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Beri Peringatan kepada Jorge Martin Jelang Seri Penutup MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |02:00 WIB
Dani Pedrosa Beri Peringatan kepada Jorge Martin Jelang Seri Penutup MotoGP 2024
Pembalap tes Red Bull KTM, Dani Pedrosa. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BARCELONA – Pembalap tes KTM, Dani Pedrosa memberikan peringatan kepada Jorge Martin jelang seri penutup MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya, Barcelona. Pedrosa sadar Martin sangat diunggulkan untuk menjadi juara dunia, namun apapun bisa terjadi di MotoGP sehingga harus tetap waspada dengan Francesco Bagnaia.

Ya, Martinator -julukan Martin- sudah di atas angin dan tinggal selangkah lagi bisa merengkuh titel MotoGP 2024. Dengan satu seri tersisa, dia unggul 24 poin atas Bagnaia.

Dengan begitu, Martin bisa menjadi juara lebih cepat jika memenangkan balapan sprint MotoGP Barcelona 2024 pada akhir pekan ini. Bahkan jika Pecco -sapaan Bagnaia- finis tepat di belakangnya dalam balapan pendek di Sirkuit Catalunya.

Karena itu, Pedrosa menilai pembalap asal Spanyol itu memang punya keuntungan besar saat ini untuk bisa meraih juara MotoGP 2024. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan Pecco bisa mempertahankan titelnya karena apapun bisa terjadi dalam balapan.

Jorge Martin

“Saya yakin di Kejuaraan Dunia Balap Motor apapun bisa terjadi, dalam artian ada 24 poin, itu jelas merupakan hasil yang baik, keuntungan yang menguntungkan bagi Martín. Tapi kita telah melihat bahwa hal itu selalu terjadi, di grand prix banyak hal bisa terjadi. Tidak ada yang tertulis dan semuanya masih terbuka,” kata Pedrosa dilansir dari Motosan, Jumat (15/11/2024).

“Jelas Martín memiliki keunggulan dan dapat mengelolanya dengan cukup baik, terutama karena saat ini kedua pembalap tersebut jelas berada di atas yang lain, yang berarti jika Martín kehilangan satu poin untuk mengamankan (gelar), katakanlah, dia masih dalam posisi yang sangat baik dan tetap tinggi dalam klasifikasi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement