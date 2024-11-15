Dani Pedrosa Beri Peringatan kepada Jorge Martin Jelang Seri Penutup MotoGP 2024

BARCELONA – Pembalap tes KTM, Dani Pedrosa memberikan peringatan kepada Jorge Martin jelang seri penutup MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya, Barcelona. Pedrosa sadar Martin sangat diunggulkan untuk menjadi juara dunia, namun apapun bisa terjadi di MotoGP sehingga harus tetap waspada dengan Francesco Bagnaia.

Ya, Martinator -julukan Martin- sudah di atas angin dan tinggal selangkah lagi bisa merengkuh titel MotoGP 2024. Dengan satu seri tersisa, dia unggul 24 poin atas Bagnaia.

Dengan begitu, Martin bisa menjadi juara lebih cepat jika memenangkan balapan sprint MotoGP Barcelona 2024 pada akhir pekan ini. Bahkan jika Pecco -sapaan Bagnaia- finis tepat di belakangnya dalam balapan pendek di Sirkuit Catalunya.

Karena itu, Pedrosa menilai pembalap asal Spanyol itu memang punya keuntungan besar saat ini untuk bisa meraih juara MotoGP 2024. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan Pecco bisa mempertahankan titelnya karena apapun bisa terjadi dalam balapan.

“Saya yakin di Kejuaraan Dunia Balap Motor apapun bisa terjadi, dalam artian ada 24 poin, itu jelas merupakan hasil yang baik, keuntungan yang menguntungkan bagi Martín. Tapi kita telah melihat bahwa hal itu selalu terjadi, di grand prix banyak hal bisa terjadi. Tidak ada yang tertulis dan semuanya masih terbuka,” kata Pedrosa dilansir dari Motosan, Jumat (15/11/2024).

“Jelas Martín memiliki keunggulan dan dapat mengelolanya dengan cukup baik, terutama karena saat ini kedua pembalap tersebut jelas berada di atas yang lain, yang berarti jika Martín kehilangan satu poin untuk mengamankan (gelar), katakanlah, dia masih dalam posisi yang sangat baik dan tetap tinggi dalam klasifikasi,” tambahnya.