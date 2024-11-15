Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

4 Pembalap MotoGP yang Banting Setir ke Formula 1, Nomor 1 Valentino Rossi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |03:00 WIB
4 Pembalap MotoGP yang Banting Setir ke Formula 1, Nomor 1 Valentino Rossi
Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. (Foto: X/valeyellow46)
A
A
A

SEJUMLAH pembalap MotoGP yang banting setir ke Formula 1 (F1) menarik untuk diulas. Pasalnya, kedua ajang ini merupakan dua ajang balap terbesar di dunia.

MotoGP adalah balapan motor terbesar di dunia. Sedangkan Formula 1 adalah ajang balap mobil. Keduanya adalah kompetisi yang sangat bergengsi. Tak ayal, hanya pembalap-pembalap terbaik di dunia yang bisa ikut serta dalam ajang tersebut.

Namun menariknya, sepanjang sejarah ada beberapa pembalap MotoGP yang pensiun dari balap motor dan kemudian beralih menjadi pembalap Formula 1. Bahkan ada pula yang sampai berhasil menyabet gelar juara.

Berikut 4 pembalap MotoGP yang banting setir ke Formula 1:

4. Cirillo Pagani

Cirillo Pagani atau yang dikenal juga dengan nama Nello Pagani atau Di Pagani merupakan pembalap MotoGP generasi pertama. Berkarir sejak 1949 hingga 1955, ia berhasil menjadi juara dunia MotoGP pertama tahun 1949 bersama Mondial dan runner-up GP500 bersama Gilera.

Pada tahun 1950, Di Pagani sempat menjajal balapan Formula 1 di Grand Prix Swiss. Sayang, dirinya hanya mampu finish di posisi ketujuh bersama tim Maserati. Itu pun menjadi satu-satunya balapan F1 yang pernah ia ikuti.

3. John Surtees

John Surtees

John Surtees merupakan pembalap MotoGP yang aktif pada tahun 1952 hingga 1960. Sepanjang kariernya di ajang balap motor, Surtees sukses menyabet tiga gelar juara di GP350 dan tiga gelar di GP500.

Halaman:
1 2 3
