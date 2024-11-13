IAS Siap Sukseskan Event Aquabike Jetski World Championship 2024 di Danau Toba

JAKARTA - Ajang balap dunia Aquabike Jetski World Championship 2024 akan diselenggarakan di Danau Toba pada 13-17 November. Kejuaraan dunia ini akan diselenggarakan di empat Kabupaten di sekitar Danau Toba, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi & Kabupaten Simalungun.

Ini adalah momen penting untuk mengangkat citra Danau Toba sebagai destinasi Water Sport Tourism dunia. InJourney Aviation Services (IAS) selaku sub holding dari InJourney, turut memegang peranan penting dalam setiap proses bisnis pada pelaksanaan event olahraga berskala internasional ini, mulai dari penanganan kargo logistik, hospitality dan operating support untuk memastikan keberhasilan event Aquabike Jetski World Championship 2024.

Pada Kamis 7 November 2024, sebanyak 13 kontainer dengan berat kurang lebih 80 ton telah tiba di Lapangan Pangururan. Logistik tersebut sebelumnya berlabuh di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, untuk kemudian diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan truck trailer menuju Pangururan yang merupakan lokasi pertama untuk pelaksanaan Aquabike Jetski World Championship 2024.

Selain melalui sea freight, kedatangan kargo logistik juga dikirimkan melalui angkutan udara (air freight) dengan menggunakan pesawat kargo maskapai Qatar Airways yang mengangkut suku cadang serta alat pendukung event tersebut dengan muatan kurang lebih 2 ton.

Semua persiapan telah dilakukan guna menyambut ajang balap jetski paling bergengsi di dunia saat ini. Demikian juga kedatangan para Rider dan Crew yang akan bertanding. IAS memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam proses penanganannya event ini, mulai dari perkenalan budaya dengan tarian tradisional sampai dengan pelayanan hospitality yang sangat baik.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Aquabike Jetski World Championship 2023 di Danau Toba

Seluruh pembalap mendapatkan layanan handling VIP, Personal Assistant dengan produk Joumpa Airport VIP Services untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama menjalanin prosedur bandara. Lalu para pembalap juga diantar menggunakan pelayanan transportasi ekslusif menuju hotel yang menyediakan fasilitas premium seperti makanan dan minuman tradisional khas Indonesia.

IAS memberikan layanan Operations Support seperti Facility Care, Cleaning Manpower & Cleaning Supplies dengan tenaga professional dengan melibatkan masyarakat lokal Samosir serta dukungan teknologi terkini guna memenuhi perhelatan Aquabike Jetski World Championship 2024.