Hasil Kumamoto Masters 2024: Febriana/Amallia Lolos 16 Besar, Jesita/Febi Takluk

KUMAMOTO – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2024 Super 500. Sementara, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum terhenti.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Selasa (12/11/2024) sore WIB, Febriana/Amallia menang 21-17 dan 21-11 atas Kokona Ishikawa/Mio Konegawa. Jesita/Febi sayangnya tumbang 21-16, 18-21, dan 22-24, dari Jeong Na-eun/Shin Seung-chan.

Ana/Tiwi sempat tertinggal jauh pada awal gim pertama. Duet Indonesia itu kesulitan mengembangkan permainan, dan terjebak skema dari Ishikawa/Konegawa.

Meski begitu, Ana/Tiwi berhasil mengejar ketertinggalan menjelang jeda interval gim pertama. Kombinasi permainan cepat yang efektif membuat keduanya berbalik unggul.

Pada jeda interval gim pertama, Ana/Tiwi berhasil mengamankan keunggulan dengan skor 11-8. Setelah rehat, keduanya mempertahankan dominasi permainan.

Tak ayal, Ana/Tiwi akhirnya berhsdil memenangkan gim pertama dengan skor 21-17. Berlanjut pada gim kedua, Ana/Tiwi tak lagi kecolongan seperti gim pertama.

Ganda putri ranking 11 dunia itu langsung bermain agresif dan sempat unggul 5-0. Pada jeda interval gim kedua, Ana/Tiwi pun berhasil mengamankan keunggulan dengan skor telak 11-4.

Usai istirahat sejenak, Ana/Tiwi tak mengendurkan permainannya. Juara Taipei Open 2024 itu pun terus melaju meninggalkan lawannya.

Pada akhirnya, Ana/Tiwi berhasil meraih kemenangan atas Ishikawa/Konegawa dengan skor 21-11. Hasil ini membuat Ana/Tiwi melaju ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2024.

Sedangkan, Jesita/Febi mengawali pertandingan di gim pertama dengan cukup baik. Ganda putri ranking 31 dunia itu bermain dengan pola permainan cepat nan efektif.