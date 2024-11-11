Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya: Jorge Martin atau Francesco Bagnaia yang Juara MotoGP 2024?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |07:00 WIB
Jadwal MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya: Jorge Martin atau Francesco Bagnaia yang Juara MotoGP 2024?
Francesco Bagnaia vs Jorge Martin bakal bertarung perebutkan gelar juara dunia di MotoGP Solidaritas 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya dapat Anda ketahui di artikel ini. Seri penutup yang menjadi penentu siapa yang jadi juara dunia antara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) atau Jorge Martin (Pramac Ducati) itu akan berlangsung pada 15-17 November 2024 ini!

Ya, Sirkuit Catalunya di Barcelona sudah resmi ditunjuk untuk menggantikan MotoGP Valencia 2024. Seri Valencia dibatalkan karena Sirkuit Ricardo Tormo rusak usai dihantam badai Dana yang juga melanda kota Valencia.

Tentunya pemilihan Sirkuit Catalunya sebagai seri pengganti Valencia menguntungkan Jorge Martin. Sebab rider Pramac Ducati itu masih akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dengan statusnya sebagai pembalap Spanyol, tentu bermain di tanah kelahiran sendiri akan menambah motivasi. Sementara faktor tersebut takkan dimiliki oleh rival utamanya, yakni Francesco Bagnaia.

Jorge Martin vs Francesco Bagnaia

Bagnaia justru kini merasa tertekan. Sebab selain akan bermain di kandang Martin, Bagnaia juga tengah tertinggal dari Martin.

Tercatat Martin berada di peringkat pertama dengan 485 poin. Sedangkan Bagnaia di urutan kedua dengan 461 angka, itu berarti ada 24 poin di antara kedua rider tersebut.

Bagi Martin, ia hanya perlu menang di sprint race MotoGP Solidaritas 2024 untuk menjadi juara. Sebab tambahan 12 poin akan membuat Martin takkan bisa dikejar lagi oleh Bagnaia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement