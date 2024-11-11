Jadwal MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya: Jorge Martin atau Francesco Bagnaia yang Juara MotoGP 2024?

JADWAL MotoGP Solidaritas 2024 di Sirkuit Catalunya dapat Anda ketahui di artikel ini. Seri penutup yang menjadi penentu siapa yang jadi juara dunia antara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) atau Jorge Martin (Pramac Ducati) itu akan berlangsung pada 15-17 November 2024 ini!

Ya, Sirkuit Catalunya di Barcelona sudah resmi ditunjuk untuk menggantikan MotoGP Valencia 2024. Seri Valencia dibatalkan karena Sirkuit Ricardo Tormo rusak usai dihantam badai Dana yang juga melanda kota Valencia.

Tentunya pemilihan Sirkuit Catalunya sebagai seri pengganti Valencia menguntungkan Jorge Martin. Sebab rider Pramac Ducati itu masih akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dengan statusnya sebagai pembalap Spanyol, tentu bermain di tanah kelahiran sendiri akan menambah motivasi. Sementara faktor tersebut takkan dimiliki oleh rival utamanya, yakni Francesco Bagnaia.

Bagnaia justru kini merasa tertekan. Sebab selain akan bermain di kandang Martin, Bagnaia juga tengah tertinggal dari Martin.

Tercatat Martin berada di peringkat pertama dengan 485 poin. Sedangkan Bagnaia di urutan kedua dengan 461 angka, itu berarti ada 24 poin di antara kedua rider tersebut.

Bagi Martin, ia hanya perlu menang di sprint race MotoGP Solidaritas 2024 untuk menjadi juara. Sebab tambahan 12 poin akan membuat Martin takkan bisa dikejar lagi oleh Bagnaia.