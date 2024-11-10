Aprilia Diuntungkan jika Jorge Martin Pakai Nomor 1 di MotoGP 2025, Ducati Bilang Begini

BOLOGNA – Aprilia Racing memiliki kans yang besar dapat memiliki pembalap yang mengenakan nomor 1 jika Jorge Martin resmi menjadi juara dunia MotoGP 2024. Menanggapi keuntungan yang didapatkan Aprilia itu, Manager Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengaku tidak mempermasalahkannya.

Tardozzi santai karena pada akhirnya sejarah yang tercatat adalah Martin juara saat mengenakan motor Ducati. Jadi, walau nantinya Aprilia yang memakai nomor 1 di MotoGP 2025, Tardozzi tidak masalah.

Seperti yang diketahui, Martinator -julukan Martin- dipastikan tak mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 mendatang meski selangkah lagi menjadi juara musim 2024. Sebab, merek asal Italia itu lebih memilih Marc Marquez untuk menemani Francesco Bagnaia tahun depan di Ducati Lenovo.

Rider Pramac Ducati itu pun kemudian memutuskan hengkang ke Aprilia Racing. Alhasil, Ducati bakal kehilangan calon juara musim ini yang akan membawa plat nomor satu bersamanya ke tim pabrikan Noale.

Kendati demikian, Tardozzi menerima kenyataan bahwa Martin bisa menjadi juara MotoGP 2024 dan kemudian menggunakan nomor satu di motor Aprilia-nya musim depan. Kata dia, hal itu tak akan mengubah fakta sejarah bahwa rider asal Spanyol itu meraih titel pertamanya di kelas utama dengan Ducati.

"Jelas jika Jorge memenangi gelar, dia mungkin akan menggunakan nomor satu, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan setiap hari," kata Tardozzi dilansir dari Crash, Minggu (10/11/2024).