Hasil 16 Besar Korea Masters 2024: Dejan/Gloria Lewati Hadangan Tuan Rumah

IKSAN – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja sukses melangkah ke perempatfinal Korea Masters 2024 Super 300. Mereka menang tiga gim 21-11, 8-21, dan 21-16 atas Ki Dong-ju/Lee Yeon-woo di 16 besar.

Bermain di Iksan Gymnasium, Iksan, Korea Selatan, Kamis (7/11/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria mendapat perlawanan yang berarti dari pasangan tuan rumah. Pasangan asal Indonesia itu harus tertinggal 6-7 dari Ki/Lee.

Namun setelah itu kedua pasangan bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka. Bahkan skor sempat imbang 9-9. Tapi, Dejan/Gloria mampu keluar dari tekanan dan memimpin 11-9 di interval gim pertama.

Setelah itu, Dejan/Gloria terus mempertahankan dominasinya dan memperlebar jarak menjadi 18-11. Pada akhirnya, pasangan ranking 12 dunia ini menutup gim pertama dengan kemenangan meyakinkan 21-11 atas Ki/Lee.

Di gim kedua, Dejan/Gloria tampak kehilangan ritme permainannya. Pasalnya, mereka tertinggal 5-9 dari utusan tuan rumah. Sampai-sampai mereka juga tertinggal 6-11 di interval gim kedua.

Alih-alih bangkit usai jeda, Dejan/Gloria malah semakin tertinggal. Kini, mereka tertinggal jauh 8-18. Alhasil, ganda campuran Indonesia itu kalah 8-21 dari Ki/Lee di gim kedua sehingga membuat laga berlanjut ke gim penentuan.