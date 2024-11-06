Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Putri Kusuma Wardani Kaget Menang dengan Skor Afrika di Babak 32 Besar Korea Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |20:52 WIB
Putri Kusuma Wardani Kaget Menang dengan Skor Afrika di Babak 32 Besar Korea Masters 2024
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PUTRI Kusuma Wardani kaget menang dengan skor Afrika di babak 32 besar Korea Masters 2024. Laga itu sendiri mempertemukan Putri KW dengan tunggal putri Taiwan, Huang Yu-Hsun.

Bermain di di Iksan Gymnasium, Iksan City, Korea Selatan, Rabu (6/11/2024) siang WIB, Putri KW tampil fantastis. Dia hanya butuh 25 menit untuk menang dengan skor 21-4 dan 21-9.

Putri Kusuma Wardani

Hasil ini membuat Putri KW kaget. Pasalnya, dia mengira pertandingan itu bakal sengit karena dari pemantauannya sang lawan punya permainan yang ulet.

Putri KW pun mengaku sangat menikmati permainan di babak 32 besar Korea Masters 2024. Namun, dia tak menyangka akan menang semudah itu karena dari pemantauannya sang lawan cukup tangguh.

“Saya cukup enjoy di pertandingan pertama ini. Tidak sesuai dugaan juga karena saya berpikir akan ramai karena dari video yang saya tonton, lawan adalah pemain yang ulet dan pukulannya cukup bagus,” kata Putri KW dilansir dari rilis PBSI, Rabu (6/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/40/3085140/kisah-putri-kusuma-wardani-ukir-sejarah-jadi-tunggal-putri-pertama-indonesia-yang-juara-korea-masters-XksaNzYgNc.jpg
Kisah Putri Kusuma Wardani, Ukir Sejarah Jadi Tunggal Putri Pertama Indonesia yang Juara Korea Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/40/3084475/penyebab-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-gagal-juara-di-korea-masters-2024-n70neIFmWJ.jpg
Penyebab Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Gagal Juara di Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084224/putri-kw-akui-diliputi-perasaan-emosional-usai-juara-korea-masters-2024-OFh7XzV5Fh.jpg
Putri KW Akui Diliputi Perasaan Emosional Usai Juara Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084153/akhiri-puasa-juara-sejak-2022-putri-kusuma-wardani-girang-bukan-naik-podium-pertama-di-korea-masters-2024-MSgNSvlLPP.jpg
Akhiri Puasa Juara Sejak 2022, Putri Kusuma Wardani Girang Bukan Naik Podium Pertama di Korea Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084125/hasil-final-korea-masters-2024-putri-kusuma-wardani-rebut-gelar-juara-usai-bungkam-wakil-china-fsljPURJwY.jpg
Hasil Final Korea Masters 2024: Putri Kusuma Wardani Rebut Gelar Juara, Usai Bungkam Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/40/3084114/hasil-final-korea-masters-2024-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-jadi-runner-up-usai-kalah-dari-pasangan-china-R15ewmuS7d.jpg
Hasil Final Korea Masters 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jadi Runner-Up, Usai Kalah dari Pasangan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement