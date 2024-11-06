Putri Kusuma Wardani Kaget Menang dengan Skor Afrika di Babak 32 Besar Korea Masters 2024

PUTRI Kusuma Wardani kaget menang dengan skor Afrika di babak 32 besar Korea Masters 2024. Laga itu sendiri mempertemukan Putri KW dengan tunggal putri Taiwan, Huang Yu-Hsun.

Bermain di di Iksan Gymnasium, Iksan City, Korea Selatan, Rabu (6/11/2024) siang WIB, Putri KW tampil fantastis. Dia hanya butuh 25 menit untuk menang dengan skor 21-4 dan 21-9.

Hasil ini membuat Putri KW kaget. Pasalnya, dia mengira pertandingan itu bakal sengit karena dari pemantauannya sang lawan punya permainan yang ulet.

Putri KW pun mengaku sangat menikmati permainan di babak 32 besar Korea Masters 2024. Namun, dia tak menyangka akan menang semudah itu karena dari pemantauannya sang lawan cukup tangguh.

“Saya cukup enjoy di pertandingan pertama ini. Tidak sesuai dugaan juga karena saya berpikir akan ramai karena dari video yang saya tonton, lawan adalah pemain yang ulet dan pukulannya cukup bagus,” kata Putri KW dilansir dari rilis PBSI, Rabu (6/11/2024).