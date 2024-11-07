Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Begini Kabar Terkini Apriyani Rahayu Usai Lama Absen Sejak Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |00:03 WIB
Begini Kabar Terkini Apriyani Rahayu Usai Lama Absen Sejak Olimpiade Paris 2024
Begini kondisi terkini Apriyani Rahayu. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
KABAR terkini Apriyani Rahayu usai lama absen sejak Olimpiade Paris 2024 terungkap. Pebulu tangkis spesialis ganda putri Indonesia itu menyampaikan kondisinya sudah membaik dan mulai menjalani latihan.

Usai Olimpiade Paris 2024, nama Apriyani terbilang menghilang karena absen di beberapa turnamen. Bahkan, partnernya Siti Fadia Silva Ramadhanti sampai mendapat partner baru Lanny Tria Mayasari selama Apriyani absen.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Namun kini, Apriyani telah muncul kembali di Pelatnas PBSI dan menjalani latihan. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu pun memberi kabar terbaru usai lama absen.

"Alhamdulillah baik hari ini, aku sih udah mulai latihan juga. Kapan comeback? Doain aja yang terbaik sekiranya bisa lebih cepat comeback-nya," ucap Apriyani kepada awak media di Pelatnas PBSI, Rabu 6 November 2024.

Apriyani pun mengungkapkan selama absen, ia menjalani pemulihan cederanya. Selain itu, selama absen, ia juga mencoba memulihkan pikirannya usai meraih hasil tidak maksimal di Olimpiade Paris 2024.

"Pasti pemulihan ya (selama absen), maksudnya semuanya sih, dari pikiran, ngejalaninnya supaya bisa damai sama yang udah Olimpiade kemarin. Jadi coba untuk meluangkan waktu sendiri dulu sih, bener-bener keep dari semuanya sih sebenarnya, jadi udah berapa lama juga enggak pegang raket," tambah Apriyani.

