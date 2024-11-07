KENAPA Kawasaki tidak ikut MotoGP? Alasannya Kawasaki tidak ikut MotoGP akan diulas Okezone dalam artikel ini.
Kawasaki menjadi satu-satunya pabrikan bonafide yang pernah berkompetisi di era MotoGP modern dan kemudian mengundurkan diri. Keputusan pabrikan itu untuk keluar dari seri tersebut menjadi berita besar pada 2008-2009.
Saat itu, krisis keuangan global memang sedang berlangsung. Sejumlah tim yang punya hasil biasa-biasa saja di MotoGP memang berpikir untuk angkat kaki.
Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (7/11/2024), Okezone telah merangkum kenapa Kawasaki tidak ikut MotoGP, sebagai berikut.
Kenapa Kawasaki Tidak Ikut MotoGP
Kawasaki tampil di lintasan pada MotoGP perdana 2002 dengan ZX-RR. Pembalap kawakan Akira Yanagawa membela tim itu.
Meskipun pada musim 2002 maupun 2003 Kawasaki tidak pernah berada di atas posisi kesembilan, pada satu balapan tahun 2004, ZX-RR berada di posisi ketiga. Kemudian, pada 2005, Kawasaki berada di posisi kedua dalam sebuah ajang.
Selama empat tahun berikutnya, terjadi serangkaian pergantian pembalap. Tim itu bahkan mengontrak Marco Melandri (runner-up Kejuaraan Dunia MotoGP) untuk musim 2009 dan 2010.