Kenapa Kawasaki Tidak Ikut MotoGP? Ini Alasannya

KENAPA Kawasaki tidak ikut MotoGP? Alasannya Kawasaki tidak ikut MotoGP akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Kawasaki menjadi satu-satunya pabrikan bonafide yang pernah berkompetisi di era MotoGP modern dan kemudian mengundurkan diri. Keputusan pabrikan itu untuk keluar dari seri tersebut menjadi berita besar pada 2008-2009.

Saat itu, krisis keuangan global memang sedang berlangsung. Sejumlah tim yang punya hasil biasa-biasa saja di MotoGP memang berpikir untuk angkat kaki.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (7/11/2024), Okezone telah merangkum kenapa Kawasaki tidak ikut MotoGP, sebagai berikut.

Kenapa Kawasaki Tidak Ikut MotoGP

Kawasaki tampil di lintasan pada MotoGP perdana 2002 dengan ZX-RR. Pembalap kawakan Akira Yanagawa membela tim itu.

Meskipun pada musim 2002 maupun 2003 Kawasaki tidak pernah berada di atas posisi kesembilan, pada satu balapan tahun 2004, ZX-RR berada di posisi ketiga. Kemudian, pada 2005, Kawasaki berada di posisi kedua dalam sebuah ajang.

Selama empat tahun berikutnya, terjadi serangkaian pergantian pembalap. Tim itu bahkan mengontrak Marco Melandri (runner-up Kejuaraan Dunia MotoGP) untuk musim 2009 dan 2010.