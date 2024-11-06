Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kalahkan Juara Dunia Junior 2024, Shohibul Fikri Langsung Memuji Penampilan Lawannya di 32 Besar Korea Masters 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |00:00 WIB
Kalahkan Juara Dunia Junior 2024, Shohibul Fikri Langsung Memuji Penampilan Lawannya di 32 Besar Korea Masters 2024
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
IKSAN - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri memuji penampilan lawannya di 32 besar Korea Masters 2024, yakni pasangan asal Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai. Meski menang, Fikri dan rekannya Daniel Marthin nyatanya dibuat terpukau dengan permainan sang juara dunia junior 2024 tersebut.

Ya, Fikri/Daniel harus bekerja ekstra untuk kalahkan Kang/Aaron pada laga yang berlangsung di Iksan City, Korea Selatan, Selasa (5/11/2024). Pasangan ranking 49 dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-17.

Usai laga, Fikri mengakui dirinya bersama Daniel tidak mudah mengalahkan Aaron/Kang. Sebab, dia menilai ganda putra peraih gelar juara dunia junior 2024 itu bermain sangat baik.

“Pertama mengucap syukur alhamdulillah, pertandingannya berjalan lancar dan diberikan kemenangan,” kata Fikri dalam rilis PBSI, Rabu (6/11/2024).

Shohibul Fikri/Daniel Marthin

“Tadi cukup alot permainannya, lawan bermain sangat baik tapi kami masih bisa menguasai pertandingan,” sambungnya.

