MNC Bank Patok Target Juara Tenis Meja MNC Sports Competition 2024

JAKARTA – MNC Bank memasang target juara dalam turnamen tenis meja MNC Sports Competition 2024. Ajang itu berlangsung di Auditorium B2, MNC Tower, Jakarta, 4-8 November 2024.

Turnamen tenis meja MNC Sport Competition merupakan rangkaian perayaan hari jadi ke-35 MNC Group dengan tema "35 Tahun Berkarya: Membangun Masa Depan Bersama". Turnamen futsal tersebut diikuti 18 unit bisnis perusahaan media tersebut.

Salah satu pemain MNC Bank Rohim mengatakan timnya sangat antusias tampil dalam turnamen tersebut. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan persiapan dengan cukup matang.

"Sangat senang ya. Kami setiap tahun itu selalu ikut ke kompetisi ini. Partisipasi kami untuk meramaikan," kata Rohim kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/11/2024).

"Tahun kemarin saya masih belum bisa juara. Mudah-mudahan tahun ini bisa (juara)," tambahnya.

Selain itu, dia juga memberikan apresiasi untuk MNC Group yang sudah memberikan wadah para unit untuk berolahraga dan berkompetisi. Dia harap ajang itu terus terlaksana di tahun-tahun ke depan.