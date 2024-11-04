Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Turnamen Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 Dimulai, 18 Tim Unjuk Kualitas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |18:24 WIB
Turnamen Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 Dimulai, 18 Tim Unjuk Kualitas
Turnamen tenis meja MNC Sports Competition 2024 resmi digelar (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Turnamen tenis meja MNC Sports Competition 2024 resmi digelar di Auditorium B2, MNC Tower, Jakarta, Senin (4/11/2024). Ajang yang menerapkan dengan sistem gugur itu berlangsung 4-8 November 2024.

Turnamen tenis meja MNC Sports Competition merupakan rangkaian perayaan hari jadi ke-35 MNC Group dengan tema "35 Tahun Berkarya: Membangun Masa Depan Bersama". Turnamen tersebut diikuti 18 unit bisnis perusahaan media tersebut.

Turnamen tenis meja MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, para peserta begitu antusias ambil bagian dalam turnamen tenis meja MNC Sports Competition. Turnamen itu mulai sejak pukul 16.00-20.00 WIB, pada hari pertama.

Tidak hanya itu saja, para peserta pun turun membawa suporter masing-masing. Hal itu pun membuat turnamen tenis meja itu pertambahan meriah karena yel-yel suporter menggema di ruangan laga.

Panitia menyiapkan dua meja pertandingan dan ada satu meja lainnya yang bisa digunakan untuk pemanasan oleh peserta. Jadi, mereka akan jauh lebih siap saat turun laga.

Halaman:
1 2
