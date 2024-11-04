Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Gaji Pevoli Cantik Sabina Altynbekova dengan Megawati Hangestri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |14:32 WIB
Adu Gaji Pevoli Cantik Sabina Altynbekova dengan Megawati Hangestri
Simak adu gaji Sabina Altynbekova dengan Megawati Hangestri (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
A
A
A

SIMAK adu gaji pevoli cantik Sabina Altynbekova dengan Megawati Hangestri. Sebab, nominal yang diterima keduanya jauh berbeda.

Sabina Altynbekova menarik perhatian setelah dirinya bergabung dengan tim Proliga 2025, Yogya Falcons. Pevoli asal Kazakhstan itu akan mulai berlaga di Proliga 2025.

Sabina Altynbekova (Foto: Instagram/@altynbekova.20)

"Saya sudah bergabung bersama Yogya Falcons Volleyball Club untuk bermain di Proliga 2025. Saya tak sabar bertemu rekan setim saya dan seluruh penggemar voli Indonesia. Sampai jumpa," kata Sabina lewat akun Instagram @altynbekova_20.

Sabina memang bukan sosok yang asing bagi masyarakat Indonesia. Meski ini baru pertama kalinya bermain di Proliga 2025, ia sudah terkenal sejak 2014.

Kala itu, Sabina menjadi viral di Indonesia berkat foto-foto kecantikannya yang beredar di sosial media. Pevoli yang masih berusia 17 tahun pada saat itu menarik perhatian dengan wajahnya yang cantik nan menggemaskan serta senyumnya yang menawan.

Oleh karena itu, bergabungnya Sabina ke Yogya Falcons untuk bermain di Proliga 2025 membuat namanya kembali viral di Indonesia. Banyak yang penasaran dengan gajinya jika bermain di Indonesia dan apakah lebih besar jika dibandingkan dengan Megawati Hangestri yang bermain untuk Red Sparks di Liga Korea.

Sayangnya, tidak ada informasi pasti seberapa besar gaji yang akan didapat oleh Sabina di Yogya Falcons. Sebab, gaji adalah sesuatu yang sensitif sehingga jarang sekali dibocorkan nominal pastinya.

1 2
