Segera Mentas di Indonesia, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova Direkomendasikan Suporter Makan Gudeg

YOGYAKARTA – Pevoli cantik Kazakhstan, Sabina Altynbekova, segera mentas di Indonesia pada ajang Proliga 2025. Kehadirannya mendapat sorotan besar dari pencinta voli Tanah Air yang sampai menyarakannya menyantap makanan khas Indonesia, yakni gudeg.

Ya, Sabina dipastikan akan mentas di ajang Proliga 2025 bersama dengan tim anyar, Yogya Falcons. Suporter. Kabar mengejutkan itu diumumkan melalui akun Instagram pribadi Sabina pada Kamis 31 Oktober 2024.

Dalam unggahan tersebut, Sabina mengungkapkan telah menandatangani kontrak dengan Yogya Falcons. Dia pun akan untuk bermain di Proliga 2025.

"Hai semuanya! Saya sangat senang bisa mengungkapkan bahwa saya sudah resmi bergabung dengan Yogya Falcons untuk ajang Proliga 2025. Saya tidak sabar untuk segera bertemu dengan rekan setim dan juga pendukung di Indonesia," tulis Sabina di akun @altynbekova_20.

"Sampai bertemu secepatnya!" tutupnya.

Pengumuman tersebut pun langsung mendapatkan respons positif dari para pecinta voli Tanah Air, terutama mereka yang tinggal di Yogyakarta. Sejumlah komentar dalam bahasa Indonesia pun terlihat di unggahan itu.

"Ke Jogja langsung cobain makan gudeg!!" tulis salah satu akun @prima*** di unggahan itu.