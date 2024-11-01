Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segera Mentas di Indonesia, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova Direkomendasikan Suporter Makan Gudeg

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |12:53 WIB
Segera Mentas di Indonesia, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova Direkomendasikan Suporter Makan Gudeg
Sabina Altynbekova merupakan pevoli cantik yang selalu mencuri perhatian. (Foto: Instagram/@sabina_altynbekova)
A
A
A

YOGYAKARTA Pevoli cantik Kazakhstan, Sabina Altynbekova, segera mentas di Indonesia pada ajang Proliga 2025. Kehadirannya mendapat sorotan besar dari pencinta voli Tanah Air yang sampai menyarakannya menyantap makanan khas Indonesia, yakni gudeg.

Ya, Sabina dipastikan akan mentas di ajang Proliga 2025 bersama dengan tim anyar, Yogya Falcons. Suporter. Kabar mengejutkan itu diumumkan melalui akun Instagram pribadi Sabina pada Kamis 31 Oktober 2024.

Sabina Altynbekova

Dalam unggahan tersebut, Sabina mengungkapkan telah menandatangani kontrak dengan Yogya Falcons. Dia pun akan untuk bermain di Proliga 2025.

"Hai semuanya! Saya sangat senang bisa mengungkapkan bahwa saya sudah resmi bergabung dengan Yogya Falcons untuk ajang Proliga 2025. Saya tidak sabar untuk segera bertemu dengan rekan setim dan juga pendukung di Indonesia," tulis Sabina di akun @altynbekova_20.

"Sampai bertemu secepatnya!" tutupnya.

Pengumuman tersebut pun langsung mendapatkan respons positif dari para pecinta voli Tanah Air, terutama mereka yang tinggal di Yogyakarta. Sejumlah komentar dalam bahasa Indonesia pun terlihat di unggahan itu.

"Ke Jogja langsung cobain makan gudeg!!" tulis salah satu akun @prima*** di unggahan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement