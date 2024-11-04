Advertisement
Sabar Karyaman Fokus Bidik Tiket ke BWF World Tour Finals 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |02:04 WIB
Sabar Karyaman Fokus Bidik Tiket ke BWF World Tour Finals 2024
Sabar Karyaman Gutama fokus mengejar tiket ke BWF World Tour Finals 2024 (Foto: Instagram/@boy.gutama)
JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama bertekad merebut satu tiket ke BWF World Tour Finals 2024. Ia akan fokus meraih tujuan itu bersama dengan partner-nya, Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam beberapa turnamen ke depan.

Saat ini, Sabar/Reza masih memiliki asa untuk bisa mentas di BWF World Tour Finals 2024. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu kini berada di posisi sembilan dengan koleksi 63,090 poin.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Sementara di posisi delapan yang merupakan batas akhir untuk main di ajang akhir tahun itu, dihuni Liang Wei Keng/Wang Chang dengan koleksi 66,310 poin. Kans cukup terbuka dengan tiga turnamen ke depan.

Terkait peluangnya itu, Sabar mengatakan bersama Reza akan memaksimalkan tiga turnamen yang bakal mereka lakoni. Di mana, terdekat mereka ambil bagian di Korea Masters 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-10 November.

"Kami masih ada tiga turnamen lagi. Saya malam ini akan berangkat langsung ke Korea untuk mengejar World Tour. Ya semoga masih ada peluang dan mendapatkan hasil yang baik di tiga turnamen ini," kata Sabar di Istora Senayan, Minggu (3/11/2024).

Pemain berusia 28 tahun itu sangat berharap bisa tampil di BWF World Tour Finals 2024. Sebab jika berhasil, maka ini akan menjadi aksi pertamanya di turnamen bergengsi penutup tahun tersebut.

