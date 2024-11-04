Dikalahkan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Enggan Ambil Risiko di MotoGP Malaysia 2024

Jorge Martin tak mau mengambil risiko pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)

SELANGOR – Jorge Martin mengakui kekalahan dari Francesco Bagnaia pada MotoGP Malaysia 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu tak mau ambil risiko pada balapan sepanjang 19 putaran tersebut.

Bagnaia dan Martin sempat bersaing ketat pada awal balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Minggu 3 November 2024 siang WIB. Namun, pada akhirnya balapan dimenangi sang juara dunia bertahan.

"Karena Pecco (Bagnaia), saya jadi sangat menikmati balapan tadi. Kami bersaing secara agresif, tetapi saling menghargai,” urai Martin, mengutip dari Speedweek, Senin (4/11/2024).

“Kami berdua hanya ingin menang tanpa ada yang berusaha untuk mengacaukan satu sama lain," imbuh Martinator.

"Saya merasa bisa memenangi balapan tadi, tetapi pada poin tertentu, saya memaksa diri untuk lebih tenang dan tidak mengambil risiko," kata pria asal Spanyol tersebut.

Hasil balapan tersebut membuat Martin harus menunda pesta perayaan kemenangan karena Bagnaia masih memiliki kesempatan untuk menyalip poin pembalap asal Spanyol itu. Kini, ia unggul 24 poin atas Bagnaia memasuki seri balapan terakhir di Barcelona, Spanyol.