Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dikalahkan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Enggan Ambil Risiko di MotoGP Malaysia 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |00:08 WIB
Dikalahkan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Enggan Ambil Risiko di MotoGP Malaysia 2024
Jorge Martin tak mau mengambil risiko pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

SELANGOR – Jorge Martin mengakui kekalahan dari Francesco Bagnaia pada MotoGP Malaysia 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu tak mau ambil risiko pada balapan sepanjang 19 putaran tersebut.

Bagnaia dan Martin sempat bersaing ketat pada awal balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Minggu 3 November 2024 siang WIB. Namun, pada akhirnya balapan dimenangi sang juara dunia bertahan.

Francesco Bagnaia melaju di depan Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

"Karena Pecco (Bagnaia), saya jadi sangat menikmati balapan tadi. Kami bersaing secara agresif, tetapi saling menghargai,” urai Martin, mengutip dari Speedweek, Senin (4/11/2024).

“Kami berdua hanya ingin menang tanpa ada yang berusaha untuk mengacaukan satu sama lain," imbuh Martinator.

"Saya merasa bisa memenangi balapan tadi, tetapi pada poin tertentu, saya memaksa diri untuk lebih tenang dan tidak mengambil risiko," kata pria asal Spanyol tersebut.

Hasil balapan tersebut membuat Martin harus menunda pesta perayaan kemenangan karena Bagnaia masih memiliki kesempatan untuk menyalip poin pembalap asal Spanyol itu. Kini, ia unggul 24 poin atas Bagnaia memasuki seri balapan terakhir di Barcelona, Spanyol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement