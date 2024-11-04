Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kabar Gembira, Indonesia Berpeluang Jadi Tuan Rumah Turnamen 3X3 Asia 2025

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |02:37 WIB
Kabar Gembira, Indonesia Berpeluang Jadi Tuan Rumah Turnamen 3X3 Asia 2025
Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah ajang bola basket Target 3x3 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

KUNMING - Ajang bola basket Target Asia 3X3 rencananya akan mulai digelar di negara selain China pada 2025. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpeluang menjadi tuan rumah untuk salah satu seri pada gelaran tersebut.

Direktur Utama PT Supersport Sensation (SSS) International, Azwan Karim, mengungkapkan peluang Indonesia menjadi salah satu penyelenggara dari salah satu turnamen 3X3 berkelas di dunia itu diterima dari oleh penyelenggara acara.

Basket 3x3

Turnamen yang pada 2024 hanya berlangsung di Yunnan, China, tahun depan direncanakan berlangsung di luar China. Nantinya, akan ada 8 sirkuit dari pelaksanaan ajan tersebut dengan 4 sirkuit rencananya tetap dilaksanakan di Yunnan. Sementara 4 lainnya diplot di luar China.

"Seri Target Asia 3x3 tahun 2025 ada 8 sirkuit dengan pelaksanaan 4 sirkuit di Yunnan dan 4 di luar China. Singapura, Filipina, dan Thailand sudah confirm untuk menjadi tuan rumah," jelas Azwan dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

"Indonesia sedang ditawarkan 1 slot dan SSS sedang melakukan pembicaraan dengan OC Turnamen untuk membawa turnamen ini ke Indonesia," tambahnya.

Ada pun ia juga mengatakan bahwa Indonesia mendapat tawaran menjadi salah satu tuan rumah karena sudah tigak kali ikut meramaikan ajang tersebut. Nantinya, kabar gembira ini akan dikoordinasikan dengan Perbasi sebagai pemilik otoritas olahraga bola basket di Indonesia.

