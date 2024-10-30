Jadi Ketum Baru Perbasi, Budisatrio Djiwandono Langsung Bikin Liga Basket Putri Indonesia

JAKARTA – Liga Basket Putri Indonesia tampaknya benar-benar akan dijalankan kembali usai terpilihnya Ketua Umum (Ketum) Perbasi baru, Budisatrio Djiwandono. Pasalnya menggelar Liga Basket Putri menjadi salah satu keinginan Budisatrio Djiwandono usai terpilih menjadi Ketum Perbasi.

Ya, sampai saat ini belum ada liga basket putri yang profesional. Padahal ia merasa ada banyak atlet basket Tanah Air berprestasi yang membutuhkan wadah untuk berkompetisi secara profesional.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu pun langsung membeberkan visi dan misinya dalam Munas tersebut. Salah satu program yang ingin dijalankannya adalah menghelat kompetisi Liga Bola Basket Putri di Indonesia.

"Kita melihat bahwa IBL ini sudah berjalan dengan baik. Kita ingin supaya liga untuk perempuan itu secara profesional itu juga ada. Kita melihat animo bola basket se-Indonesia ini begitu besar dan banyak sekali sebenarnya atlet-atlet putri kita yang berprestasi,” kata Budisatrio kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, setelah Munas Perbasi 2024, Rabu (30/10/2024).

"Untuk itu kita harus membuat wadah supaya atlet-atlet putri khususnya bisa berkompetisi secara profesional. Tadi saya mengangkat tema visi pengembangan industri, ini juga diharapkan Liga Putri juga bisa terbentuk," tambahnya.

Kendati Timnas Basket Putri Indonesia memiliki prestasi yang lumayan apik, liga basket putri profesional kali terakhir diselenggarakan di Indonesia pada 2020 silam. Kala itu, Srikandi Cup 2020 menjadi ajang profesional terakhir yang dihelat di sektor bola basket putri, tetapi pelaksanaannya terhenti di tengah jalan akibat pandemi Covid-19.