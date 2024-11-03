Advertisement
MOTOGP

Selangkah Lagi Juara, Jorge Martin Ogah Main Aman di MotoGP Malaysia 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |12:35 WIB
Selangkah Lagi Juara, Jorge Martin <i>Ogah</i> Main Aman di MotoGP Malaysia 2024
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/pramacracing)
SEPANG - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, memastikan takkan main aman saat mentas di MotoGP Malaysia 2024, pada Minggu (3/11/2024) pukul 14.00 WIB nanti. Pasalnya Martin mengaku justru merasa gugup jika terlalu berhati-hati, jadi ia memastikan akan tetap tampil maksimal mengincaar kemenangan di seri Malaysia.

Tentu pernyataan Martin itu sangat menarik. Ia yang selangkah lagi juara dunia MotoGP 2024 sejatinya akan lebih aman jika bermain hati-hati, sebab jika sampai terlalu ngotot, risiko kecelakaan lebih besar dan justru hal itu akan menyulitkan Martin untuk menyegel gelar juara MotoGP 2024.

Martin yang bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024 tentunya harus berhati-hati dalam memacu kuda besinya. Tapi dia mengaku tidak nyaman untuk melakukan hal itu. Karena itulah, Martinator terus akan berkendara dengan lepas seperti biasanya untuk bisa mengeluarkan performa terbaiknya.

“Saya merasa bahwa ketika saya mencoba rileks, justru saya lebih gugup dan semuanya menjadi lebih sulit,” ungkap Martin, dilansir dari Crash, Minggu (3/11/2024).

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

“Jadi, hari ini (kemarin) saya sedikit gugup di pagi hari. Lalu, saya bilang kepada Gino [Borsoi, bos tim], ‘Saya akan melakukannya’. Maksud saya, saya tidak ingin hanya finis kedua atau ketiga. Saya ingin menang. Jika Pecco lebih kuat, dia akan menang. Jika tidak, dia tidak akan menang,” lanjutnya.

“Jadi, besok sedikit sama, coba lakukan yang terbaik. Jika Pecco jauh lebih kuat, itu tidak masalah. Tapi saya akan memberikan yang terbaik dan itu satu-satunya cara agar saya bisa tetap fokus 100 persen adalah memberikan yang terbaik. Jadi, saya akan mencoba melakukan itu,” terangnya.

Halaman:
1 2
