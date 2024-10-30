Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Petarung UFC dengan Rekor Terbaik di Kelasnya, Nomor 1 Jon Jones!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |21:32 WIB
10 Petarung UFC dengan Rekor Terbaik di Kelasnya, Nomor 1 Jon Jones!
Petarung UFC, Jon Jones. (Foto: Instagram/jonnybones)
PERDEBATAN siapa petarung UFC terbaik di kelasnya sering kali menjadi perdebatan di antar penggemar olah raga bela diri campuran (MMA) tersebut. Adapun nama petarung terkenal seperti Jon Jones, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov, dan Anderson Silva, semuanya berada dalam peringkat atas Greatest Of All Time, dalam perbincangan para penggemar.

Nama lainya seperti Conor McGregor mengklaim dirinya sebagai petarung terbaik di UFC sepanjang masa, karena telah mempopulerkan olahraga tersebut ketingkat yang lebih tinggi. Namun para penggemar sering kali mengesampingkan saat membahas petarung lainnya, petarung asal Irlandia tersebut memiliki prestasi luar biasa sebagai pemegang 2 sabuk juara dalam kelas yang berbeda.

Pertarungan UFC telah menjadi perbincangan global, yang mampu menarik para penggemar bela diri campuran tersebut. Tentunya UFC sebagai promotor terbesar MMA telah menciptakan beberapa bintang besar.

Yang berdasarkan dari hasil pertarungan menang/kalah, gelar yang diraih, gelar yang dipertahankan, tingkat lawan yang dihadapi, hingga durasi setiap ronde pertarungan.

Berikut 10 Petarung Terbaik UFC dengan Rekor Terbaik di Kelasnya:

10. Jose Aldo

Jose Aldo

Banyak para penggemar MMA yang mengiyakan, jika Jose Aldo dengan catatan 31-8, merupakan petarung kelas Featherweight terbaik sepanjang masa. Aldo berhasil menorehkan rekor tidak terkalahkan selama 9 tahun.

Petarung Asal Brasil ini berhasil menjuarai World Extreme Cagefighting (WEC) dan UFC. Rekor terbaik dari Aldo mampu meraih kemenangan dengan cara KO, lebih banyak mempertahankan gelar juara.

Namun sayang pencapaian yang telah diraih Aldo musnah setelah dikalahkan McGregor dalam jangka waktu 15 detik, momen tersebut akan selalu diingat oleh para penggemar.

9. Daniel Cormier

Daniel Cormier memiliki catatan 22-3 merupakan salah petarung yang pernah memegang 3 sabuk juara secara bersama, memiliki basis gulat dan boxing, telah mengalahkan lawannya di kelas heavyweight dan kelas light heavyweight.

Sang legenda pernah berseteru dengan Jon Jones, fakta mengatakan bahwa petarung Amerika Serikat ini memasuki ajang UFC pada usia 30 tahun.

Hingga sekarang Cormier telah memutuskan untuk menjadi komentator di setiap gelaran UFC.

8. Connor McGregor

Conor McGregor

Siapa yang tidak kenal dengan Conor McGregor petarung UFC yang paling dikenal, namun ada penggemar yang tidak setuju McGregor masuk dalam daftar ini, karena belum pernah mempertahankan sabuk juara.

McGregor menjadi petarung terbaik karena dia mampu memenangkan 2 sabuk juara dari kelas yang berbeda. Petarung asal Irlandia tersebut belum masuk ke octagon sejak 2021, karena cedera pada kakinya saat kalah dengan Dustin Poirier.

McGregor seharusnya kembali pada pertengahan 2024 tetapi cedera yang dideritanya belum kunjung sembuh, sehingga menarik diri dari pertarungan melawan Michael Chandler. McGregor diprediksi kembali ke octagon pada tahun 2025.

Halaman:
1 2 3
