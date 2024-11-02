Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Malaysia 2024: Jorge Martin Makin Dekat dengan Gelar Juara!

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Malaysia 2024 akan diulas Okezone. Kini, Jorge Martin pun makin dekat dengan gelar juara.

Ya, sprint race MotoGP Malaysia 2024 sudah rampung digelar. Balapan 10 lap itu berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Sabtu (2/11/2024) siang WIB.

Jorge Martin (Pramac Ducati) yang sukses memenangkan balapan, meraup 12 poin tambahan. Dia pun kini total sudah mengumpulkan 465 poin.

Perolehan poin itu membuat Jorge Martin makin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2024. Sebab, dia kini unggul 29 poin dai Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang bertengger di urutan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2024.

Bagnaia sendiri gagal meraih satu pun poin tambahan di sprint race MotoGP Malaysia 2024. Sebab, dia terjatuh di tikungan 9 pada lap ketiga hingga gagal finis.

Beralih ke posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2024, ini masih diisi oleh Marc Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu juga sukses menambah perolehan poinnya karena finis kedua di sprint race siang tadi. Dia kini memperoleh 365 poin.

Sementara itu, posisi keempat juga masih diisi oleh Enea Bastianini. Pembalap Ducati Lenovo itu finis ketiga di sprint race MotoGP Malaysia 2024 sehingga kini sudah mendapat 352 poin.

Posisi lima besar di klasemen sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Malaysia 2024 diisi oleh Brad Binder. Dia mengemas 206 poin saat ini.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan balapan utama MotoGP Malaysia 2024 yang akan berlangsung besok, Minggu 3 November 2024. Martin berpeluang pesta juara MotoGP 2024 besok jika bisa unggul 9 poin dari Bagnaia.

Untuk melihat klasemen lengkap MotoGP 2024, klik di sini.