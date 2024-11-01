Marc Marquez Kritik Tajam Presiden FIM soal MotoGP Valencia 2024: Ini Bukan Tentang Uang!

SELANGOR – Marc Marquez mengkritik tajam komentar Presiden FIM, Jorge Viegas, soal wacana pembatalan MotoGP Valencia 2024. Ia berang mendengar ada motif ekonomi yang disinggung.

Dorna Sports akhirnya memang membatalkan MotoGP Valencia 2024. Namun, sebelum keputusan itu diambil, Viegas sempat berkomentar soal dampak buruk terhadap ekonomi wilayah itu jika seri dibatalkan.

“Jika kita tidak balapan di Valencia, maka kondisinya akan lebih buruk buat Komunitas Valencia dan ekonominya,” kata Viegas.

Komentar tersebut langsung dibalas dengan kritik tajam dari Marquez. Ia merasa tidak masuk akal sebagai manusia memikirkan hal lain di luar membantu para korban serta memulihkan kondisi wilayah terdampak Badai Dana.

“Tentu saja, sebelum mengambil keputusan, Anda harus mengevaluasi semua hal. Namun, ini hal berbeda,” tegas Marquez, mengutip dari Crash, Jumat (1/11/2024).

“Saya akan tetap berpendirian: mengadakan balapan dalam dua pekan ke depan, tidak masuk akal! Tidak masuk akal karena, ini bukan hanya soal ‘Kami akan membantu perekonomian’. Ini bukan soal uang!” sergah pria asal Spanyol itu.