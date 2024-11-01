Bantah Hanya Pikirkan Francesco Bagnaia, Ducati Dukung Penuh Jorge Martin dalam Perebutan Gelar Juara MotoGP 2024

BORGO PANIGALE - Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi menegaskan pihaknya tak memberikan perhatian spesial ke pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia saja. Jorge Martin (Pramac Ducati) dipastikan mendapatkan perhatian yang sama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024.

Ya, Tardozzi menegaskan kalau Ducati selalu bersikap adil kepada Martin dan Bagnaia yang sedang bersaing ketat dalam perburuan gelar juara MotoGP 2024. Hal itu dapat dilihat dari dukungan penuh yang mengalir kepada Martinator.

“Jelas bahwa kami menjalani persaingan ini dengan jujur dengan memberikan semua dukungan yang kami bisa kepada Martin,” kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Jumat (1/11/2024).

"Seperti yang dikatakan kepala kru-nya, dia tidak kekurangan sedikit pun dari Pecco dan dia juga mendapat dukungan penuh dari Gigi Dall'Igna dan para insinyurnya,” sambungnya.

Persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024 kian sengit setelah Bagnaia berhasil merebut podium pertama pada balapan utama MotoGP Thailand 2024 akhir pekan lalu. Saat ini, Bagnaia mengoleksi 436 poin, terpaut 17 angka dari Martin yang memiliki 453 poin.

Martinator -julukan Martin- memiliki peluang terbuka untuk menyabet gelar juara, mengingat musim ini hanya tersisa dua seri balapan saja. Namun di sisi lain, ada segelintir pandangan yang menilai kalau Ducati bisa saja campur tangan, mengingat Bagnaia merupakan rider tim pabrikan.