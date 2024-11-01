Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bantah Hanya Pikirkan Francesco Bagnaia, Ducati Dukung Penuh Jorge Martin dalam Perebutan Gelar Juara MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |03:00 WIB
Bantah Hanya Pikirkan Francesco Bagnaia, Ducati Dukung Penuh Jorge Martin dalam Perebutan Gelar Juara MotoGP 2024
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin berduel ketat di perebutan gelar juara MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BORGO PANIGALE - Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi menegaskan pihaknya tak memberikan perhatian spesial ke pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia saja. Jorge Martin (Pramac Ducati) dipastikan mendapatkan perhatian yang sama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024.

Ya, Tardozzi menegaskan kalau Ducati selalu bersikap adil kepada Martin dan Bagnaia yang sedang bersaing ketat dalam perburuan gelar juara MotoGP 2024. Hal itu dapat dilihat dari dukungan penuh yang mengalir kepada Martinator.

“Jelas bahwa kami menjalani persaingan ini dengan jujur dengan memberikan semua dukungan yang kami bisa kepada Martin,” kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Jumat (1/11/2024).

"Seperti yang dikatakan kepala kru-nya, dia tidak kekurangan sedikit pun dari Pecco dan dia juga mendapat dukungan penuh dari Gigi Dall'Igna dan para insinyurnya,” sambungnya.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin

Persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024 kian sengit setelah Bagnaia berhasil merebut podium pertama pada balapan utama MotoGP Thailand 2024 akhir pekan lalu. Saat ini, Bagnaia mengoleksi 436 poin, terpaut 17 angka dari Martin yang memiliki 453 poin.

Martinator -julukan Martin- memiliki peluang terbuka untuk menyabet gelar juara, mengingat musim ini hanya tersisa dua seri balapan saja. Namun di sisi lain, ada segelintir pandangan yang menilai kalau Ducati bisa saja campur tangan, mengingat Bagnaia merupakan rider tim pabrikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement