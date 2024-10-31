Duh, Tiket Duel Tinju Mike Tyson vs Jake Paul Disebut Tidak Laku

Tiket duel tinju Jake Paul melawan Mike Tyson disebut tidak laku (Foto: Instagram/@jakepaul)

TEXAS – Tiket duel tinju Mike Tyson vs Jake Paul disebut tidak laku. Pihak promotor bahkan sampai harus mengiming-imingi harga diskon untuk calon pembeli.

Duel Mike Tyson vs Jake Paul semakin dekat. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024 malam waktu setempat di AT&T Arena, Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS).

Aksi baku hantam keduanya dapat disaksikan via siaran langsung di platform Netflix secara gratis bagi yang sudah berlangganan. Hal itu diduga turut memengaruhi angka penjualan tiket!

Dikutip dari Nine, Kamis (31/10/2024), MVP Promotions selaku promotor sampai harus memberi diskon untuk ratusan tiket. Padahal, mereka sempat mengklaim sudah ada 120 ribu calon pembeli yang terdaftar untuk mengantre tiket presale.

"Paul vs Tyson merupakan fenomena budaya sekali seumur hidup. Dengan lebih dari 120 ribu pendaftar presale, kami mengantisipasi semua tiket dan paket VIP akan terjual habis dengan sangat cepat," kata Nakisa Badarian dari MVP Promotions.

Nyatanya, pihak promotor harus memberi diskon harga tiket. Satu lembar tiket kini bisa ditebus dengan harga 30 dollar AS (setara Rp470 ribu)!