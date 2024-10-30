Tergugah Lihat Semangat Tim Repsol Honda di MotoGP 2024, Alberto Puig Umbar Ikrar Setia

MANAJER Tim Repsol Honda, Alberto Puig, tergugah melihat semangat juang personel timnya sepanjang MotoGP 2024. Ia pun berjanji setia dan tidak akan menyerah untuk memperbaiki hasil.

Masa-masa kelam bagi Honda masih berlanjut di MotoGP 2024 setelah kali terakhir juara dengan Marc Marquez pada 2019. Motor Honda RC213V tak mampu bersaing lagi di papan atas bahkan sampai juara dunia delapan kali itu pergi untuk bergabung dengan Gresini Racing.

Pada musim ini, dengan formasi Luca Marini dan Joan Mir di kursi tim pabrikan serta Johann Zarco dan Takaaki Nakagami di tim LCR Honda, mereka baru mengumpulkan 68 poin saja. Dengan dua seri tersisa, HRC duduk di posisi buncit klasemen kontruktor dengan selisih 36 poin dari Yamaha di atasnya.

Puig menilai Honda masih jauh dari level terbaik yang mereka miliki saat berjaya di MotoGP. Kendati begitu, ia mengungkapkan motor RC213V telah menunjukkan kemajuan dari segi aerodinamika meski masih perlu meningkatkan kualitas sasis dan juga mesinnya.

“Tentu saja kami jauh dari tempat yang seharusnya. Tapi ya, setelah musim panas kami telah mengambil langkah. Kami telah membuat sedikit kemajuan dalam hal aerodinamika dan kami harus terus memperbaiki sasis dan mesin,” kata Puig dikutip dari Motosan, Rabu (30/10/2024).

Dengan kondisi yang masih terpuruk, pria asal Spanyol itu menegaskan kesetiaannya dengan Honda. Ia tak ingin meninggalkan tim yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun di MotoGP itu.