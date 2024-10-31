Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Malaysia 2024: Enea Bastianini Enggan Jemawa meski Berjaya di Sirkuit Sepang Tahun Lalu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |22:05 WIB
MotoGP Malaysia 2024: Enea Bastianini Enggan Jemawa meski Berjaya di Sirkuit Sepang Tahun Lalu
Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Duacti Lenovo, Enea Bastianini, enggan jemawa menatap MotoGP Malaysia 2024. Padahal, dirinya sukses berjaya di Sirkuit Sepang dalam gelaran MotoGP Malaysia tahun lalu.

Bastianini pun memilih ingin fokus untuk bisa meraih hasil positif. Apalagi, dirinya kecelakaan dalam balapan utama MotoGP Thailand 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu.

Enea Bastianini

The Beast -julukan Bastianini- mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam MotoGP Thailand 2024. Setelah berhasil memenangkan sprint di Sirkuit Internasional Chang, dia mengalami kecelakaan dalam balapan utama.

Kendati demikian, pembalap asal Italia itu masih bisa melanjutkan balapan. Pada akhirnya dia finis di urutan 14.

Bastianini pun kecewa dengan hasil tersebut. Pasalnya, dia yakin bisa naik podium lagi jika tak terjatuh dalam balapan utama.

“Kami meninggalkan GP Thailand. Setelah kemenangan Sprint pada hari Sabtu, saya berharap dapat melakukannya dengan baik pada hari Minggu juga dan jika saya tidak terjatuh, saya pikir saya akan mampu berjuang untuk podium,” kata Bastianini dilansir dari Motosan, Kamis (31/10/2024).

Halaman:
1 2
