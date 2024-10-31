Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ini Penyebab Perbasi Tunjuk Pelatih Lokal untuk Tangani Timnas Basket Indonesia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |00:00 WIB
Ini Penyebab Perbasi Tunjuk Pelatih Lokal untuk Tangani Timnas Basket Indonesia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
Pelatih Timnas Basket Indonesia, Johannis Winar. (Foto: Instagram @official_timnasbasket/Ariya Kurniawan)
A
A
A

JAKARTA – Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) resmi menunjuk Johannis Winar sebagai pelatih Timnas Basket Indonesia untuk melawan Korea Selatan dan Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Menurut Manajer Timnas Basket Indonesia, Ronny Gunawan, Perbasi sengaja memilih Johannis Winar karena ingin memberikan kesempatan kepada pelatih lokal.

Ya, sebelumnya Perbasi lebih mempercayakan Timnas Basket Indonesia kepada pelatih asing. Namun, kini pelatih Pelita Jaya Jakarta, Johannis Winar atau yang akrab disapa Coach Ahang mendapatkan kesempatan emas untuk membuktikan diri melatih Timnas Basket Indonesia.

Ronny pun menambahkan nantinya Coach Ahang takkan sendirian melatih Timnas Basket Putra Indonesia. Ada Abraham Damar Grahita dan kawan-kawan yang siap membantu Johannis Winar untuk menangani Timnas Basket Indonesia.

Selain itu, Ahang juga dibantu oleh tiga asisten pelatih dalam melakukan tugasnya di Tim Merah-Putih. Mereka adalah Youbel Sondakh, Antonius Ferry Rinaldo dan Tondi Raja Syailendra.

Pelatih Pelita Jaya Jakarta, Johannis Winar

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada pelatih lokal untuk meng-handle Tim Nasional setelah selesainya kebersamaan dengan Coach Toro (Rajko Toroman) dan Coach Milos Pejic,” kata Rony dalam keterangan pers Perbasi, dikutip Kamis (31/10/2024).

Selain itu, Rony memilih Ahang karena prestasinya yang mentereng. Seperti diketahui, Ahang membawa Pelita Jaya menjadi juara IBL 2024 dan juga IBL All Indonesian 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement