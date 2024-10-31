Ini Penyebab Perbasi Tunjuk Pelatih Lokal untuk Tangani Timnas Basket Indonesia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

JAKARTA – Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) resmi menunjuk Johannis Winar sebagai pelatih Timnas Basket Indonesia untuk melawan Korea Selatan dan Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Menurut Manajer Timnas Basket Indonesia, Ronny Gunawan, Perbasi sengaja memilih Johannis Winar karena ingin memberikan kesempatan kepada pelatih lokal.

Ya, sebelumnya Perbasi lebih mempercayakan Timnas Basket Indonesia kepada pelatih asing. Namun, kini pelatih Pelita Jaya Jakarta, Johannis Winar atau yang akrab disapa Coach Ahang mendapatkan kesempatan emas untuk membuktikan diri melatih Timnas Basket Indonesia.

Ronny pun menambahkan nantinya Coach Ahang takkan sendirian melatih Timnas Basket Putra Indonesia. Ada Abraham Damar Grahita dan kawan-kawan yang siap membantu Johannis Winar untuk menangani Timnas Basket Indonesia.

Selain itu, Ahang juga dibantu oleh tiga asisten pelatih dalam melakukan tugasnya di Tim Merah-Putih. Mereka adalah Youbel Sondakh, Antonius Ferry Rinaldo dan Tondi Raja Syailendra.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada pelatih lokal untuk meng-handle Tim Nasional setelah selesainya kebersamaan dengan Coach Toro (Rajko Toroman) dan Coach Milos Pejic,” kata Rony dalam keterangan pers Perbasi, dikutip Kamis (31/10/2024).

Selain itu, Rony memilih Ahang karena prestasinya yang mentereng. Seperti diketahui, Ahang membawa Pelita Jaya menjadi juara IBL 2024 dan juga IBL All Indonesian 2024.