Onic Miracle Jadi Juara Baru Liga 1 Esports Nasional 2024

JAKARTA - Onic Miracle berhasil menjadi juara baru Liga 1 Esports Nasional 2024. Onic tampil luar bias pada hari terakhir kompetisi game Mobile Legends: Bang-Bang yang berlangsung di Atrium Mall Taman Anggrek Jakarta, Minggu 27 Oktober 2024.

Onic Miracle pada laga di hari terakhir Liga 1 Esports Nasional dengan menghajar Kings (Jakarta Timur) dengan skor telak 3-0. Hasil itu membuat Onic melaju ke babak final melawan Evos Holy (Jakarta Selatan).

Dalam laga final Onic Miracle tampi luar biasa dengan konsisten penampilannya. Pasalnya, mereka sangat dominan dan berhasil taklukan Evos dengan skor 3-0.

Onic Miracle dengan koordinasi yang solid dan eksekusi taktik yang cermat, mampu mendominasi jalannya laga. Kemenangan itu pun membawa mereka sebagai juara Liga 1 Esports Nasional 2024.