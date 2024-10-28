Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Onic Miracle Jadi Juara Baru Liga 1 Esports Nasional 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |21:58 WIB
Onic Miracle Jadi Juara Baru Liga 1 Esports Nasional 2024
Onic Miracle sukses menjadi juara Liga 1 Esports Nasional 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA - Onic Miracle berhasil menjadi juara baru Liga 1 Esports Nasional 2024. Onic tampil luar bias pada hari terakhir kompetisi game Mobile Legends: Bang-Bang yang berlangsung di Atrium Mall Taman Anggrek Jakarta, Minggu 27 Oktober 2024. 

Onic Miracle pada laga di hari terakhir Liga 1 Esports Nasional dengan menghajar Kings (Jakarta Timur) dengan skor telak 3-0. Hasil itu membuat Onic melaju ke babak final melawan Evos Holy (Jakarta Selatan).

Mobile Legend

Dalam laga final Onic Miracle tampi luar biasa dengan konsisten penampilannya. Pasalnya, mereka sangat dominan dan berhasil taklukan Evos dengan skor 3-0.

Onic Miracle dengan koordinasi yang solid dan eksekusi taktik yang cermat, mampu mendominasi jalannya laga. Kemenangan itu pun membawa mereka sebagai juara Liga 1 Esports Nasional 2024.

