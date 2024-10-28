Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Timnas Basket Indonesia Bersiap Hadapi Korea Selatan dan Thailand, Johannis Winar: Pemain Harus Bersaing

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |02:35 WIB
Timnas Basket Indonesia Bersiap Hadapi Korea Selatan dan Thailand, Johannis Winar: Pemain Harus Bersaing
Pelatih Johannis Winar ingin pemain Timnas Basket Indonesia berani bersaing (Foto: PP Perbasi)
A
A
A

JAKARTA - PP PERBASI telah menentukan pilihan dengan menunjuk Coach Johannis Winar sebagai pelatih kepala Timnas Basket Indonesia. Ia menggantikan Milos Pejic yang kontraknya kadaluarsa.

Johannis akan memulai pekerjaannya dengan memimpin perjuangan Timnas Basket Indonesia pada Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Tim Merah Putih berada di Grup A bersama Timnas Basket Thailand, Timnas Basket Korea Selatan, dan Timnas Basket Australia.

Timnas Basket Indonesia

Pada fase itu, Indonesia ditunggu laga tandang ke Gymnasium Goyang, melawan tuan rumah Korea Selatan pada 21 November 2024. Tiga hari kemudian, perjuangan dilanjutkan dengan menjamu Thailand di Indonesia Arena (24 November).

Coach Ahang menyampaikan saat ini tengah mempersiapkan anak asuhnya. Di mana, Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) pada Senin (28/10/2024).

“Persiapan baru mulai dari pemanggilan pemain. Kami memanggil pemain-pemain dari hasil pantauan coaching staff Tim Nasional. Kami akan mulai latihan Senin ini,” kata Coach Ahang dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Bicara laga melawan Korsel dan Thailand, pria berusia 53 tahun itu mengakui dua negara tersebut bukan lawan yang mudah. Namun begitu, mantan pelatih Pelita Jaya itu siap untuk membawa Indonesia meraih hasil manis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement