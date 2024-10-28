Timnas Basket Indonesia Bersiap Hadapi Korea Selatan dan Thailand, Johannis Winar: Pemain Harus Bersaing

JAKARTA - PP PERBASI telah menentukan pilihan dengan menunjuk Coach Johannis Winar sebagai pelatih kepala Timnas Basket Indonesia. Ia menggantikan Milos Pejic yang kontraknya kadaluarsa.

Johannis akan memulai pekerjaannya dengan memimpin perjuangan Timnas Basket Indonesia pada Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Tim Merah Putih berada di Grup A bersama Timnas Basket Thailand, Timnas Basket Korea Selatan, dan Timnas Basket Australia.

Pada fase itu, Indonesia ditunggu laga tandang ke Gymnasium Goyang, melawan tuan rumah Korea Selatan pada 21 November 2024. Tiga hari kemudian, perjuangan dilanjutkan dengan menjamu Thailand di Indonesia Arena (24 November).

Coach Ahang menyampaikan saat ini tengah mempersiapkan anak asuhnya. Di mana, Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) pada Senin (28/10/2024).

“Persiapan baru mulai dari pemanggilan pemain. Kami memanggil pemain-pemain dari hasil pantauan coaching staff Tim Nasional. Kami akan mulai latihan Senin ini,” kata Coach Ahang dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Bicara laga melawan Korsel dan Thailand, pria berusia 53 tahun itu mengakui dua negara tersebut bukan lawan yang mudah. Namun begitu, mantan pelatih Pelita Jaya itu siap untuk membawa Indonesia meraih hasil manis.