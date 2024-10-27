Ducati Lenovo Resmi Jadi Juara Dunia MotoGP 2024 Kategori Tim

BURIRAM – Ducati Lenovo resmi jadi juara dunia MotoGP 2024 di kategori tim. Kepastian itu didapat setelah Francesco Bagnaia memenangi MotoGP Thailand 2024, Minggu (27/10/2024) sore WIB.

Pria asal Italia itu berhasil seri ke-18 MotoGP 2024 tersebut yang berlangsung di Sirkuit International Buriram, Buriram. Kesuksesan rider yang akrab disapa Pecco itu praktis membawa Ducati Lenovo menyabet gelar juara tim MotoGP 2024.

Keberhasilan tim berkelir merah itu juga tak luput dari kerja keras Enea Bastianini. Berkat keduanya, Ducati Lenovo sukses menyabet titel juara dunia MotoGP 2024 di kategori tim.

Dengan dua seri balapan tersisa, mereka memuncaki klasemen tim dengan koleksi 781 poin. Ducati Lenovo unggul 173 angka atas Prima Pramac Racing Ducati sehingga tak mungkin terkejar lagi di dua seri.

Sebelumnya, Ducati Corse sendiri sudah mengunci gelar juara dunia konstruktor. Kepastian itu didapat setelah Enea Bastianini memenangi balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024 pada September silam.

Tidak hanya itu, Ducati juga dipastikan akan kembali menyabet gelar Triple Crown. Dengan gelar konstruktor dan tim sudah di tangan, kini mereka tinggal menanti siapa di antara Jorge Martin dan Bagnaia yang bakal menyabet titel bergengsi di kategori pembalap.