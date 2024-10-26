Hasil Kualifikasi MotoGP Thailand 2024: Marc Marquez Apes Terjatuh, Francesco Bagnaia Segel Pole Position

HASIL kualifikasi MotoGP Thailand 2024 akan diulas Okezone. Bintang MotoGP, Marc Marquez, bernasib apes karena harus terjatuh hingga harus puas start dari posisi kelima.

Sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2024 digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Sabtu (26/10/2024) pagi WIB. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) jadi yang tercepat di sesi ini dengan waktu 1 menit 28,700. Dengan begitu, dia berhasil mengamankan pole position.

Rekan setimnya, Enea Bastianini, start dari posisi kedua di depan rival terdekatnya, Jorge Martin. Sementara Marc Marquez, dia sempat terjatuh di Kualifikasi 2 (Q2) memulai balapan di tempat kelima, di belakang Marco Bezzecchi.

Jalannya Kualifikasi

Pada sesi Kualifikasi 1 (Q1), pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, menjadi yang pertama mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 29,760 detik. Dia mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo dengan selisih masing-masing 0,2 dan 0,4 detik.

Namun tak lama kemudian, Diggia -sapaan Di Giannantonio- mampu merebut tempat teratas dari Binder dengan waktu 1 menit 29,651 detik. Quartararo masih di posisi kedua dengan selisih 0,008 detik saja dari rider Pertamina Enduro VR46 Ducati itu.

Pada akhirnya, Quartararo yang mengamankan tiket ke Kualifikasi 2 (Q2) sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,406 detik. Diggia menyusul bintang Monster Energy Yamaha itu ke sesi berikutnya setelah menyegel tempat kedua dengan selisih 0,023 detik saja.

Memasuki sesi Q2, Francesco Bagnaia langsung menggeber motornya untuk membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 29,331 detik. Quartararo mengikuti di belakangnya dengan selisih 0,832 detik.

Sementara itu, Marc Marquez masih tertahan di urutan ketujuh dengan terpaut lebih dari lima detik dari bintang Ducati Lenovo itu. Lalu Jorge Martin berada di posisi enam dengan jarak 4,454 detik dari tempat teratas.

Setelah itu, Pecco -sapaan Bagnaia- mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,076 detik. Martin pun mendekatinya di posisi dua dengan selisih 0,054 detik saja. Marquez pun merangkak ke tempat keempat di belakang Bezzecchi.