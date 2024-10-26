Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Punya Cerita Indah di Sirkuit Buriram Jelang MotoGP Thailand 2024, Francesco Bagnaia Tak Peduli

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |01:59 WIB
Jorge Martin Punya Cerita Indah di Sirkuit Buriram Jelang MotoGP Thailand 2024, Francesco Bagnaia Tak Peduli
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Banyak pihak menjagokan pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin untuk memenangkan MotoGP Thailand 2024 lantaran musim lalu ia memiliki kisah yang indah di Sirkuit Buriram. Menanggapi anggapan tersebut, rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tak peduli, sebab ia akan tetap berusaha memenangkan balapan krusial di seri Thailand tersebut.

Untuk yang belum tahu, Jorge Martin mampu menyapu bersih balapan edisi tahun lalu di Sirkuit Internasional Chang, Buriram itu. Maksunya ia mampu merebut pole position, memenangkan sprint race, bahkan sampai menang di race utama.

Pecco -sapaan Bagnaia- sendiri tak peduli dengan kisah rivalnya tersebut karena saat ini ia sangat membutuhkan kemenangan di MotoGP Thailand 2024 yang digelar pada akhir pekan ini. Pasalnya, dia terancam kehilangan gelar juaranya tahun ini jika tak mampu memangkas ketertinggalan dari Martin.

Saat ini, pembalap asal Italia itu terpaut 20 poin dari Martinator -julukan Martin, yang bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Dengan tiga seri tersisa, setidaknya dia wajib finis di atas rider Pramac Ducati tersebut.

Francesco Bagnaia

Namun masalahnya, Martin tampil kuat di Thailand pada edisi tahun lalu. Dia sukses menyapu bersih balapan di Sirkuit Buriram dengan kemenangan.

Walaupun demikian, catatan apik itu tak membuat Pecco patah semangat. Dia tetap optimis bisa memenangkan balapan MotoGP Thailand 2024 karena menurutnya kuda besinya lebih cepat dibanding Martin.

"Saya sangat yakin (bisa menang). Tahun lalu Jorge mendapatkan akhir yang lebih baik di sini, tapi saya pikir kami sedikit lebih cepat,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Sabtu (26/10/2024).

