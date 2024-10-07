Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Francesco Bagnaia Samai Rekor Valentino Rossi hingga Casey Stoner Usai Menang di MotoGP Jepang 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |13:18 WIB
Respons Francesco Bagnaia Samai Rekor Valentino Rossi hingga Casey Stoner Usai Menang di MotoGP Jepang 2024
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

RESPONS Francesco Bagnaia samai rekor Valentino Rossi hingga Casey Stoner usai menang di MotoGP Jepang 2024 menarik diulas. Bagnaia merasa senang karena bisa sejajar dengan rider elite MotoGP.

Ya, Bagnaia sukses besar di MotoGP Jepang 2024. Dia menyabet kemenangan kedelapan pada musim ini usai keluar sebagai tercepat di Sirkuit Twin Ring Motegi pada Minggu 6 Oktober 2024.

Francesco Bagnaia

Murid Valentino Rossi itu tampil sangat apik di seri balapan tersebut. Apalagi sebelumnya, dia juga berhasil memenangi sesi Sprint Race.

Fakta menarik dari kemenangan Bagnaia di MotoGP Jepang 2024 adalah membuatnya menjadi satu dari lima rider yang mampu meraih delapan kemenangan dalam satu musim. Rider yang akrab disapa Pecco itu kini sejajar dengan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Casey Stoner.

“Ini adalah pencapaian besar, dan saya ingin terus seperti ini untuk menaikkan standar lebih tinggi lagi,” ucap Bagnaia, dilansir dari Motosan, Senin (7/10/2024).

Murid Valentino Rossi itu masih belum puas. Bagnaia ingin terus menambah kemenangannya. Meski begitu, dia benar-benar sangat puas dengan kemenangan kedelapannya dalam satu musim, mengingat ini menjadi yang pertama kalinya selama kariernya.

Halaman:
1 2
