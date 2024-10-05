Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Belum Banyak Jumpa Lawan Berat, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Ingin Segera Bertemu Ganda Putra India dan Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |03:00 WIB
Belum Banyak Jumpa Lawan Berat, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Ingin Segera Bertemu Ganda Putra India dan Malaysia
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai pasangan baru, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin belum banyak berjumpa lawan-lawan berat. Tidak heran jika Fikri/Daniel pun penasaran, bagaimana permainan mereka ketika menghadapi ganda putra nomor satu dari negara lain seperti India serta Malaysia?

Ganda putra nomor satu India yang dimaksud adalah Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang sedang duduk di peringkat empat dunia. Sementara pasangan asal Malaysia adalah Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang ada di posisi lima dunia.

Sejak dipasangkan, Fikri/Daniel telah menjajal kekuatan dari beberapa pasangan anyar dunia. Ambil contoh seperti ganda putra asal Korea Selatan, yakni Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, dan He Ji Ting/Ren Xiang Yu asal China.

Meski begitu, nyatanya mereka masih penasaran dengan kekuatan para ganda putra anyar lainnya. Fikri mengatakan kalau mereka cukup penasaran dengan duet Rankireddy/Shetty. Walau saat berpasangan dengan Bagas Maulana pernah meraih kemenangan, menurutnya tantangan akan berbeda dengan partner barunya.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

“Kalau kecepatan Satwik (Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty-India) kami penasaran. Meski pernah mengalahkannya, tetapi dengan partner yang berbeda pasti berbeda lagi pola permainannya,” kata Fikri di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Selain itu, pasangan yang saat ini duduk di posisi 50 dunia ini juga penasaran dengan kekuatan Aaron/Soh. Sebab, pasangan Malaysia itu belum beraksi setelah sukses menyegel medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Ditambah lagi, Fikri juga penasaran karena belum pernah menaklukkan pasangan nomor lima dunia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement