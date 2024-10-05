Belum Banyak Jumpa Lawan Berat, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Ingin Segera Bertemu Ganda Putra India dan Malaysia

JAKARTA - Sebagai pasangan baru, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin belum banyak berjumpa lawan-lawan berat. Tidak heran jika Fikri/Daniel pun penasaran, bagaimana permainan mereka ketika menghadapi ganda putra nomor satu dari negara lain seperti India serta Malaysia?

Ganda putra nomor satu India yang dimaksud adalah Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang sedang duduk di peringkat empat dunia. Sementara pasangan asal Malaysia adalah Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang ada di posisi lima dunia.

Sejak dipasangkan, Fikri/Daniel telah menjajal kekuatan dari beberapa pasangan anyar dunia. Ambil contoh seperti ganda putra asal Korea Selatan, yakni Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, dan He Ji Ting/Ren Xiang Yu asal China.

Meski begitu, nyatanya mereka masih penasaran dengan kekuatan para ganda putra anyar lainnya. Fikri mengatakan kalau mereka cukup penasaran dengan duet Rankireddy/Shetty. Walau saat berpasangan dengan Bagas Maulana pernah meraih kemenangan, menurutnya tantangan akan berbeda dengan partner barunya.

“Kalau kecepatan Satwik (Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty-India) kami penasaran. Meski pernah mengalahkannya, tetapi dengan partner yang berbeda pasti berbeda lagi pola permainannya,” kata Fikri di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Selain itu, pasangan yang saat ini duduk di posisi 50 dunia ini juga penasaran dengan kekuatan Aaron/Soh. Sebab, pasangan Malaysia itu belum beraksi setelah sukses menyegel medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Ditambah lagi, Fikri juga penasaran karena belum pernah menaklukkan pasangan nomor lima dunia itu.