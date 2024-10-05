Putri KW Akui Sempat Frustrasi, tapi Perlahan Mulai Bangkit Usai Temukan Motivasi

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani ternyata sempat mengalami frustrasi karena kariernya di dunia tepok bulu yang terus tak ada peningkatan. Namun, pemain yang akrab disapa Putri KW itu perlahan mulai bangkit, bahkan bersinar, dan ternyata itu semua berkat keberhasilan dirinya yang menemukan motivasi untuk bangkit.

Ya, Putri KW bisa dikatakan tengah bangkit usai terpuruk di 2024 ini. Bukti Putri KW mulai bangkit itu bisa dilihat dari sejumlah hasol positif yang diraihnya dalam beberapa turnamen terakhir.

Pada beberapa turnamen terakhir, Putri sukses membuat kejutan dengan melaju jauh. Pada ajang Taipei Open dan Hong Kong Open, Putri mampu berbicara banyak hingga menembus babak final.

Meski belum berhasil menjadi juara, pencapaian tersebut terbilang sangat baik. Terlebih bagi Putri, di sepanjang tahun ini lebih banyak gugur di babak pertama atau kedua, bahkan harus absen masuk skuad Piala Uber 2024.

Situasi ini diakui Putri membuatnya sempat merasa down. Apalagi, posisinya sebagai tunggal putri kedua Indonesia sempat dilewati Ester Nurumi Tri Wardoyo karena ranking dunianya menurun.

"Kalau down sih pasti ada ya rasanya. Ya stress gitu sih. Kayak banyak sedihnya lah. Tapi kan aku enggak mungkin menunjukkan di media atau di manapun gitu kan, jadi kayak banyak aja lah, ada banyak nangisnya juga lah di belakang itu," ucap Putri saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 2 Oktober 2024.

Namun, di balik kesedihan tersebut, pemain berusia 22 tahun itu mencoba untuk bangkit. Peran orangtua yang begitu besar membuatnya termotivasi untuk membuktikan diri bahwa ia masih mampu bersinar di bulu tangkis.