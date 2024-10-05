Sprint Race MotoGP Jepang 2024: Finis Ketiga, Marc Marquez Ungkap Kesulitannya di Sirkuit Motegi

MOTEGI – Marc Marquez berhasil finis ketiga pada Sprint Race MotoGP Jepang 2024 setelah mengawali hari kedua dengan cukup buruk. Ia mengungkapkan apa yang menjadi kesulitannya di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang, tersebut.

The Baby Alien sekali lagi menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan dengan meraih podium dalam Sprint Race MotoGP Jepang 2024. Padahal, balapan itu terancam dengan kondisi cuaca buruk dan Marquez sempat mengalami insiden teknis dalam kualifikasi sehingga harus start dari posisi sembilan.

Namun, begitu balapan dimulai, pembalap tim Gresini Racing itu mampu melesat ke posisi lima besar. Ia menyalip Jorge Martin yang ada di depannya untuk naik ke tempat keempat dan kemudian kecelakaan yang dialami Pedro Acosta saat memimpin balapan, membantunya merangkak ke posisi tiga.

Marquez kemudian bertarung sengit dengan Enea Bastianini di lap-lap akhir untuk memperebutkan tempat kedua. Namun, upayanya gagal sehingga harus puas finis di posisi ketiga di belakang sang pemenang, Francesco Bagnaia, dan Bastianini.

Pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan sejumlah permasalahan teknis mengganggu sesi kualifikasinya. Namun, yang terpenting baginya kecepatan motor Ducati Desmosedici GP23-nya tetap apik dalam sprint.

“Kami ahli dalam mempersulit hidup kami. Jika bukan karena satu hal, itu karena hal lain. Yang penting hari ini adalah kami kembali menunjukkan kecepatan,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (5/10/2024).