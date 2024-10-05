MotoGP Jepang 2024: Brad Binder Penuh Percaya Diri Tuai Hasil Manis Bermodal Sesi Latihan

MOTEGI – Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, penuh percaya diri tatap MotoGP Jepang 2024. Dia yakin bisa tuai hasil manis bermodal penampilan apiknya di sesi latihan.

Binder sukses menjadi yang tercepat dalam sesi practice yang berlangsung di Sirkuit Twin Ring Motegi pada Jumat 4 Oktober 2024 siang WIB. Tandem dari Jack Miller itu sukses mengasapi Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia dengan catatan waktu 1 menit 43,436 detik.

Hasil ini jelas menjadi angin segar bagi Binder karena mampu kembali ke performa terbaiknya. Rider Afrika Selatan itu mengakui kalau memang performa KTM dalam beberapa balapan terakhir sedang meningkat.

“Beberapa balapan terakhir memang sedikit menantang. Jadi, kami datang ke sini dengan ide yang sedikit berbeda. Saya lebih suka mencoba mengendarai motor, bukan mencoba menciptakan kembali sesuatu,” kata Binder, dilansir dari Crash, Sabtu (5/10/2024).