HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Jepang 2024: Marc Marquez Jadi Pemenangnya?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:31 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Jepang 2024: Marc Marquez Jadi Pemenangnya?
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

LINK live streaming sprint race MotoGP Jepang 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah Marc Marquez jadi pemenangnya dalam balapan yang akan digelar di Sirkuit Motegi, Jepang, Sabtu (5/10/2024) pukul 13.00 WIB itu?

Sejumlah sesi seru akan tersaji di MotoGP Jepang 2024 hari ini. Sesi kualifikasi sendiri sudah rampung digelar pada pagi hari tadi.

Marc Marquez

Hasilnya, pembalap rookie atau debutan di MotoGP 2024, yakni Pedro Acosta, sukses menyegel pole position. Dia akan berada di posisi terdepan pada garis start.

Kemudian, ada Francesco Bagnaia di urutan kedua dan Maverick Vinales di posisi ketiga. Sementara Marc Marquez, bintang MotoGP ini akan start dari urutan kesembilan dalam balapan utama serta sprint race MotoGP Jepang 2024.

Nasib sial sendiri dialami sang pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin, di sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024. Sempat terjatuh di sesi kualifikasi, Jorge Martin akhirnya gagal menyegel posisi apik di awal balapan. Dia akan start dari urutan ke-11.

