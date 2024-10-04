Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kedatangan Khabib Nurmagomedov di Indonesia Resmi Ditunda, Penggemar Bisa Refund Tiket

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:03 WIB
Kedatangan Khabib Nurmagomedov di Indonesia Resmi Ditunda, Penggemar Bisa Refund Tiket
Khabib Nurmagomedov resmi batal ke Indonesia (Foto: Instagram/@khabib_nurmagomedov)
JAKARTA - Juara UFC, Khabib Nurmagomedov, dipastikan ditunda kedatangannya ke Indonesia dalam Event Inspirational Talkshow, The Path of A Champion. Acara itu sejatinya akan digelar di Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024.

Promotor acara itu MadaLive yang berkolaborasi dengan Faith Event Malaysia sedianya akan menggelar Event Inspirational Talkshow, The Path of A Champion: Khabib Nurmagomedov Live in Jakarta, dengan berat hati menunda penyelenggaraan event tersebut. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak sang atlet.

Khabib Nurmagomedov

Ditundanya kegiatan itu dengan tujuan agar pihaknya dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada fans Khabib khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sebatas informasi, karakter dan nilai kehidupan Khabib Nurmagomedov yang humanis dan Islamis yang menginspirasi bagi masyarakat Indonesia. Itu menjadi alasan awal MadaLive menghadirkan pria asal Rusia tersebut ke Indonesia untuk bertemu dengan penggemarnya.

Direktur Utama MadaLive Mirza Muhammad mengaku sangat senang rencana kehadiran Khabib mendapatkan animo yang cukup besar. Akan tetapi, kehadiran The Eagle harus ditunda dan penggemar bisa klaim untuk pengembalian uang pembelian.

“Kami haturkan terima kasih banyak pada para calon penonton yang telah membeli tiket, baik secara langsung maupun melalui platform penjualan tiket," kata Mirza Muhamad dalam keterangannya, Kamis 3 Oktober 2024.

1 2
