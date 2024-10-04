Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Alwi Farhan yang Pilih Lanjutkan Pendidikan Kuliah Jurusan Manajemen untuk Isi Waktu Luang di Luar Latihan dan Kompetisi Bulu Tangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |02:01 WIB
Kisah Alwi Farhan yang Pilih Lanjutkan Pendidikan Kuliah Jurusan Manajemen untuk Isi Waktu Luang di Luar Latihan dan Kompetisi Bulu Tangkis
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan tetap memikirkan pendidikan akademik meski saat ini sibuk dengan latihan dan kompetisi bulu tangkis yang diikutinya. Sebab ia merasa lebih baik mengisi waktu kosong dari latihan dan turnamen itu dengan melanjutkan kuliah.

Sebagai pebulu tangkis muda berprestasi, Alwi mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Ia mengambil kesempatan untuk berkuliah di STIE Indonesia Jakarta dengan jurusan S1 Manajemen.

"Saya dapat beasiswa dari STIE Indonesia Jakarta. Ada suatu kesempatan untuk mengikuti studi, bisa kuliah juga, dan bantu asah pikiran. Jadi ya ambil kuliah," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (4/10/2024).

Alwi pun mengungkapkan alasan mengambil kesempatan untuk berkuliah di sela-sela kesibukannya sebagai atlet bulu tangkis. Ia menyebut hal ini bisa menjadi salah satu aktivitas yang bermanfaat untuk dirinya.

Alwi Farhan

"Karena saya pikir, kata Ayah saya juga selama banyak komunikasi sama guru, sama semuanya, alangkah baiknya untuk ambil kuliah juga untuk wawasan, untuk mengisi otak juga sih. Jadi mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat," lanjutnya.

Selain itu, Alwi juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang pebisnis di masa mendatang ketika sudah tidak lagi menjadi atlet. Namun, untuk saat ini, satu-satunya fokus Alwi adalah mengejar prestasi terbaik di dunia bulu tangkis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175181/aya_ohori-9CRc_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Jepang, Nomor 1 Sampai Bikin Juara Dunia Kepincut dan Ingin Nikahinya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement