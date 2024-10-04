Kisah Alwi Farhan yang Pilih Lanjutkan Pendidikan Kuliah Jurusan Manajemen untuk Isi Waktu Luang di Luar Latihan dan Kompetisi Bulu Tangkis

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan tetap memikirkan pendidikan akademik meski saat ini sibuk dengan latihan dan kompetisi bulu tangkis yang diikutinya. Sebab ia merasa lebih baik mengisi waktu kosong dari latihan dan turnamen itu dengan melanjutkan kuliah.

Sebagai pebulu tangkis muda berprestasi, Alwi mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Ia mengambil kesempatan untuk berkuliah di STIE Indonesia Jakarta dengan jurusan S1 Manajemen.

BACA JUGA: Irwansyah Optimis Alwi Farhan Bakal Kejar Prestasi Alex Lanier yang Sudah Juara di Level Senior

"Saya dapat beasiswa dari STIE Indonesia Jakarta. Ada suatu kesempatan untuk mengikuti studi, bisa kuliah juga, dan bantu asah pikiran. Jadi ya ambil kuliah," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (4/10/2024).

Alwi pun mengungkapkan alasan mengambil kesempatan untuk berkuliah di sela-sela kesibukannya sebagai atlet bulu tangkis. Ia menyebut hal ini bisa menjadi salah satu aktivitas yang bermanfaat untuk dirinya.

"Karena saya pikir, kata Ayah saya juga selama banyak komunikasi sama guru, sama semuanya, alangkah baiknya untuk ambil kuliah juga untuk wawasan, untuk mengisi otak juga sih. Jadi mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat," lanjutnya.

Selain itu, Alwi juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang pebisnis di masa mendatang ketika sudah tidak lagi menjadi atlet. Namun, untuk saat ini, satu-satunya fokus Alwi adalah mengejar prestasi terbaik di dunia bulu tangkis.