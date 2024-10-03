Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Satria Muda Unggul 1-0 atas Pelita Jaya Usai Menang 80-76

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:03 WIB
Satria Muda vs Pelita Jaya di final IBL All Indonesian 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA - Satria Muda Pertamina Jakarta unggul 1-0 atas Pelita Jaya Bakrie Jakarta di final IBL All Indonesian 2024. Hasil itu baru saja diriah Satria Muda lantaran menang pada final gim pertama dengan skor 80-76 di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024) malam WIB

Dengan hasil tersebut, Satria Muda membutuhkan satu poin lagi untuk menjadi juara. Laga final gim 2 pun dijadwalkan digelar pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan sengit sejak awal di mana kedua tim saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 6-6. Selepas itu, Pelita Jaya bisa memimpin 12-8 karena bisa menembak dengan lebih efektif.

Aksi memukau dari Muhamad Arighi pun terus membawa Pelita Jaya unggul 18-12. Namun, pelan tapi pasti Satria Muda bangkit dan mendekat hingga tembakan tiga angka dari Abraham Damar Grahita membuat mereka menutup kuarter pertama dengan selisih satu bola saja, 19-21.

Pada kuarter kedua, pertandingan terus berjalan sengit. Kedua tim silih berganti menyerang dan berusaha mencetak angka.

Setelah lima menit berjalan, Pelita Jaya mampu mendominasi. Mereka unggul delapan poin di angka 32-23 dan terus memimpin dalam skor 38-29.

Satria Muda vs Pelita Jaya (Andhika Khoirul/MPI)

Namun, Satria Muda bertahan dengan sangat apik setelah itu. Mereka pun berulang kali mendapat angka lewat serangan balik hingga mampu mendekat di angka 36-40. Walau Pelita Jaya sempat memperlebar jarak menjadi 43-36, pada akhirnya tim asuhan Youbel Sondakh itu mampu menutup kuarter kedua dengan hanya selisih tiga angka saja, yakni 40-43.

Pelita Jaya memulai kuarter ketiga dengan apik di mana tembakan tiga angka Arighi membawa mereka unggul 46-40 dan kemudian free throw dari Vincent Kosasih membuat skor menjadi 48-40. Namun Satria Muda mendekat lagi di angka 43-48 lewat three point shot dari Ali Bagir.

Halaman:
1 2
